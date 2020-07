¿Quién revisa las revistas depredadoras? Un estudio sobre las características del revisor.

Anna Severin, Michaela Strinzel, Matthias Egger, Marc Domingo, Tiago F Barros Who reviews for predatory journals? A study on reviewer characteristics. biorxiv.org, 2020

Si bien las características de los académicos que publican en revistas depredadoras son relativamente bien entendidas, no se sabe nada acerca de los académicos que revisan estas revistas. Nuestro objetivo era responder las siguientes preguntas: ¿Podemos observar patrones de características de los revisores para los académicos que revisan para revistas depredadoras y revistas legítimas? Segundo, ¿cómo se distribuyen geográficamente las revisiones de revistas potencialmente depredadoras?

Métodos: Combinamos muestras aleatorias de 1,000 revistas depredadoras y 1,000 revistas legítimas de las listas de revistas de Cabells Scholarly Analytics con la base de datos Publons de informes de revisión, utilizando la métrica de cadena Jaro-Winkler. Para los revisores de revisiones coincidentes, analizamos descriptivamente los metadatos sobre el comportamiento de revisión y publicación.

Resultados: Coincidimos con 183,743 revisiones únicas de Publons que fueron reclamadas por 19,598 revisores. Se realizaron 6,077 revisiones para 1160 revistas predatorias únicas (3.31% de todas las revisiones). Se reclamaron 177,666 para 6,403 revistas legítimas (96.69% de todas las revisiones). La gran mayoría de los académicos nunca o solo ocasionalmente enviaron revisiones para revistas depredadoras a Publons (89.96% y 7.55% de todos los revisores, respectivamente). Un número menor de académicos reclamó revisiones predominantemente o exclusivamente para revistas depredadoras (0.26% y 0.35% de todos los revisores, respectivamente). Los dos últimos grupos de académicos son de edad académica más joven y tienen menos publicaciones y menos críticas que los dos primeros grupos de académicos. Las regiones en desarrollo presentan una mayor proporción de revisiones para revisiones depredadoras que las regiones desarrolladas.

Conclusión: Las características de los académicos que revisan revistas potencialmente depredadoras se parecen a las de los autores que publican su trabajo en estos medios. Para combatir las revistas potencialmente depredadoras, las partes interesadas deberán adoptar un enfoque holístico que tenga en cuenta todo el flujo de trabajo de investigación.