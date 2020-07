Actividades de contenido abierto en las bibliotecas: Misma dirección, diferentes trayectorias

Open Content Activities in Libraries: Same Direction, Different Trajectories — Findings from the 2018 OCLC Global Council Survey. oHIIO: oclc, 2020

Texto completo

Este informe es la culminación de los esfuerzos de todos los miembros de OCLC para responder a la pregunta planteada en una reunión del Consejo Mundial (GC): “¿Cuál es el estado del acceso abierto y el contenido abierto en las bibliotecas de todo el mundo?” La encuesta sobre contenido abierto subyacente fue realizada en 2018-2019 por el Consejo Global de OCLC en asociación con el personal de OCLC Research. La amplia definición de la encuesta sobre las actividades de contenido abierto de las bibliotecas y su alcance global ofrece una nueva perspectiva sobre las actividades de contenido abierto dentro de la comunidad bibliotecaria, ya que descubre y destaca la madurez y versatilidad de estas actividades.

Actividades de contenido abierto en las bibliotecas: Same Direction, Different Trajectories -Findings from the 2018 OCLC Global Council Survey sintetiza los resultados de la encuesta sobre las actividades de contenido abierto actuales y futuras planificadas y las áreas de inversión para una gran cohorte de bibliotecas de investigación y universitarias. Este subgrupo de 511 encuestados de 69 países está muy involucrado en actividades de contenido abierto (97%), y la abrumadora mayoría está intensificando sus actividades y planificando otras nuevas. En general, las cifras sugieren un futuro aumento de la participación del 10 al 18% en todas las actividades de contenido abierto. Las esferas de crecimiento futuro que indican la probable aparición de nuevos servicios son la gestión de datos de investigación en abierto y las interacciones con colecciones abiertas (digitalizadas) mediante técnicas estadísticas y de aprendizaje automático.