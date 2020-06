Uso de la plataforma de transmisión en vivo Twitch en bibliotecas

How Libraries Can Use Discord and Twitch

Livestreaming leaps from gaming to the library

By Carrie Smith | American Libraries, June 26, 2020

La plataforma de comuncación Discord fue creada para ayudar a los jugadores en línea a chatear mientras juegan en equipo. Debido a que permite una conversación rápida e informal organizada en canales de texto y permite el chat de voz en pequeños grupos, desde entonces ha sido adoptada por una amplia gama de usuarios jóvenes.

Twitch, una plataforma de transmisión en vivo, permite a la audiencia interactuar con el anfitrión a través de un chat en vivo, generalmente se asocia con el mundo de los adolescentes y el creciente mundo de los juegos electrónicos. Pero últimamente también se está utilizando en bibliotecas. Lorin Flores y Michael Dunbar-Rodney, bibliotecarios de la Biblioteca Pública de San Antonio (Tex.), analizaron la forma en que las bibliotecas pueden aprovechar estas plataformas emergentes de transmisión en línea para llegar a nuevos públicos y ampliar los servicios digitales

Algunas investigaciones indican no sólo que Twitch puede funcionar como un “tercer lugar” -en algún lugar además de la casa o el trabajo/escuela donde las personas se sienten cómodas- sino también que se trata como una fuente de información para complementar y a veces reemplazar a los motores de búsqueda y las bibliotecas en línea. . Las pocas bibliotecas que actualmente utilizan Twitch para la programación lo usan para juegos y deportes electrónicos, talleres en línea y otros programas, como arte, clubes de libros y para escuchar a oradores invitados.

Además puede ser una herramienta eficaz para la comunicación profesional o la comunicación dentro de una biblioteca. Se pueden configurar servidores para el personal de ciertos proyectos o en ciertos departamentos, o utilizarlo para la comunicación entre departamentos.