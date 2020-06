¿De quién es la investigación? Redes sociales académicas versus repositorios institucionales

Eva, N.C. and Wiebe, T.A., 2019. Whose Research is it Anyway? Academic Social Networks Versus Institutional Repositories. Journal of Librarianship and Scholarly Communication, 7(1). DOI: http://doi.org/10.7710/2162-3309.2243

PDF

INTRODUCCIÓN Buscando formas de aumentar los depósitos en el repositorio institucional (IR), los investigadores de una institución comenzaron a explotar las redes sociales académicas (ASN) (a saber, ResearchGate y Academia.edu) para descubrir qué investigadores podrían estar predispuestos a proporcionar acceso abierto a su trabajo.

MÉTODOS Los investigadores compararon el número de investigadores afiliados institucionalmente que aparecen en las redes sociales académicas con los que aparecen en sus repositorios institucionales. También observaron cómo estos números se compararon con los números generales de investigadores.

RESULTADOS Los docentes tenían muchas más probabilidades de haber depositado su trabajo en un red social académica que en el repositorio institucional (IR). Sin embargo, el número de investigadores que depositaron en el IR y al menos un ASN excedió el de aquellos que depositaron su investigación únicamente en un red social académica. También se produjeron hallazgos inesperados, como numerosas cuentas falsas o no verificadas que afirman estar afiliadas a la institución. Se descubrió que ResearchGate era la red social académica favorita en esta institución en particular.

DISCUSIÓN Los resultados de este estudio confirman los hallazgos de estudios anteriores que indican que aquellos investigadores que están dispuestos a hacer que su investigación estén en acceso abierto están más dispuestos a hacerlo a través de múltiples canales, lo que demuestra que aquellos que ya se autoarchivan en otros lugares son objetivos principales para su inclusión en el IR.

CONCLUSIÓN En lugar de ver las redes sociales académicas como una amenaza para los repositorios institucionales, pueden verse como un sitio potencial para identificar posibles contribuyentes al repositorio institucional.