Espacios de afinidad para el aprendizaje informal de la ciencia: desarrollo de un programa de investigación

Affinity Spaces for Informal Science Learning: Developing a Research Agenda: Report of Workshop held July 6 & 7 at Games+Learning+Society. Twin Cities Public Television, 2016

Texto completo

Este informe está diseñado para ser un recurso para cualquier persona interesada en explorar espacios de afinidad y el aprendizaje de la ciencia. El objetivo no es sólo introducir a los investigadores y profesionales de la educación científica divulgativa en educación científica informal a la actual investigación espacial de afinidad, pero también para presentar las muchas investigaciones interesantes preguntas identificadas y discutidas en el taller.

Los espacios de afinidad fueron definidos por primera vez por James Paul Gee (Gee, 2004; Gee, 2005) como una forma de entender cómo los espacios -físicos, virtuales y mixtos- proporcionan oportunidades a los individuos a través de su comunicaciones dentro de los grupos para desarrollar la afinidad con un tema, como los objetos de los medios de comunicación (por ejemplo, juegos como El Sims, el fandom de los medios de comunicación como Star Trek) y para prácticas (por ejemplo, tejer, reparar coches, o cocina gourmet). Esta distinción aclara que lo que es importante para entender el aprendizaje son las prestaciones del entorno, y que la participación en los espacios de afinidad es un esfuerzo mucho más fluido que el que se atribuye típicamente a la pertenencia a una “comunidad”