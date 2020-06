Interiores, afecto y uso: ¿Cómo la biblioteca universitaria apoya el aprendizaje conjunto de los estudiantes?

DeFrain, Erica. “Interiors, Affect, and Use: How Does an Academic Library’s Learning Commons Support Students’ Needs?”. Evidence Based Library and Information (EBLIP)

Vol. 15 No. 2 (2020)

DOI: 10.18438/eblip29677

Objetivo: este estudio buscó identificar las necesidades de aprendizaje, los niveles de satisfacción y las preferencias de los estudiantes que usan los recursos comunes de aprendizaje de una biblioteca universitaria. Un enfoque particular fue comprender si el entorno socio-colaborativo facilitado por los bienes comunes de aprendizaje estaba alineado con los objetivos institucionales de apoyar el estudio intensivo y el trabajo académico.

Métodos : se utilizó un diseño de estudio explicativo secuencial de métodos mixtos, en el que los hallazgos cuantitativos se complementaron con hallazgos cualitativos. Los datos para el estudio se obtuvieron de 59 horas de observaciones que documentan comportamientos de 9.249 individuos, así como respuestas de encuestas de 302 estudiantes. Se organizaron tres grupos focales semiestructurados con 10 estudiantes para discutir y aclarar los resultados.

Resultados: el mapeo de comportamiento y los datos de la encuesta mostraron que los estudiantes estaban en gran medida satisfechos con los recursos comunes de aprendizaje y que se consideraba un entorno de apoyo para que completaran sus tareas. Se observó una falta de coherencia entre el uso previsto y el uso real de los bienes comunes de aprendizaje; Aunque el 75% de los espacios fueron designados para colaboración, el 50% de los encuestados identificaron el trabajo independiente como su tarea principal y el 76% de las personas fueron observadas trabajando de manera independiente. En las discusiones de grupos focales, los estudiantes elogiaron el espacio por su ambiente vibrante y la facilitación de las conexiones sociales, pero reconocieron que un estudio más serio requería retirarse a espacios más tranquilos que se encuentran en otras partes de la biblioteca.

Conclusión: El aprendizaje conjunto es un espacio importante y deseable para los estudiantes, que proporciona un entorno seguro y orientado a la comunidad que se encuentra en el centro del campus. Si bien los estudiantes consideraron que la atmósfera era propicia para fomentar las relaciones sociales y crear un sentido general de pertenencia, se debe tener cuidado para mantener un equilibrio adecuado entre espacios tranquilos y de colaboración. Los métodos utilizados en este estudio subrayan la importancia de recopilar datos de múltiples fuentes, ofreciendo orientación a otras bibliotecas que buscan crear, reinventar y evaluar sus espacios de aprendizaje.