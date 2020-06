Organizar hashtags de manera efectiva en Instagram: un estudio de la visibilidad de hashtag relacionados con la biblioteca

Ming Zhan, Qin Yu. Effectively Organizing Hashtags on Instagram: A Study of Library-Related Captions.Information Research, Vol. 25 No. 2, junio de 2020

Texto completo

Introducción . Se ha prestado poca atención científica a describir la función de comunicación de los hashtags en Instagram. El presente estudio tiene como objetivo llenar este vacío mediante el análisis de la organización de hashtags. Se discuten ideas prácticas sobre la participación del usuario, la construcción de la comunidad y la utilización de big data en el contexto de las bibliotecas.

Método . Para lograr un resultado válido, se recopilaron 2.5 millones de subtítulos en Instagram con contenido relacionado con la biblioteca.



Análisis . Los análisis cuantitativos se llevaron a cabo con los paquetes de complementos estadísticos en Python 3.0.



Resultados. Para los subtítulos con un hashtag incluido, ponerlo en el medio da como resultado más me gusta y comentarios; Para los subtítulos compuestos por más del 80% de los hashtags, es recomendable usar más palabras que tener un subtítulo lleno de hashtags; Para los subtítulos compuestos por menos del 80% de los hashtags, no se recomienda colocar todos los hashtags consecutivamente al principio, ya que es más probable que esto genere cero comentarios.



Conclusión. Se concluye que se debe evitar colocar hashtag (s) en la parte delantera del subtítulo; No es aconsejable utilizar tantos hashtags como sea posible. Se debe hacer un mayor esfuerzo para organizar mejor los hashtags en los subtítulos porque su ubicación influye en la atracción de comentarios y me gusta