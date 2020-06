Cómo COVID-19 está cambiando a cultura de la investigación

P

“How COVID-19 Is Changing Research Culture”. Digital Science, 2020

El informe “How COVID-19 Is Changing Research Culture” La cultura de la investigación analiza las tendencias de publicación, los puntos focales regionales de investigación, los patrones de colaboración y los principales productores institucionales de investigación en COVID-19.

Los hallazgos clave del informe incluyen:

A partir del 1 de junio de 2020 , se han publicado más de 42.700 artículos académicos sobre COVID-19, 3.100 ensayos clínicos, 420 conjuntos de datos, 270 patentes, 750 documentos de política y 150 subvenciones.

Las preprints se han establecido rápidamente como un producto de investigación convencional y una parte clave de los esfuerzos de investigación sobre COVID-19. Comenzaron en niveles relativamente bajos a principios de enero de 2020 y representaban alrededor de una cuarta parte de la producción de investigación a principios de mayo de 2020.

Hasta la fecha, más de 8.300 organizaciones han participado en el apoyo a la investigación sobre COVID-19, con más de 71.800 investigadores individuales identificados que trabajan en la investigación sobre COVID-19.

La mayor intensidad de investigación sobre COVID-19 comenzó en China y gradualmente migró hacia el oeste, reflejando el movimiento del virus en sí.

Si bien EE. UU. y la UE han publicado más que China en revistas como The Lancet, New England Journal of Medicine y JAMA, China continúa beneficiándose de una ventaja temprana y continúa disfrutando de la gran cantidad de citas. Si bien la investigación en el campo claramente se está moviendo rápidamente, actualmente permanece anclada a las primeras publicaciones de China.

Un mapa de densidad de la producción mundial sobre COVID-19 muestra que hay tres o cuatro centros principales de investigación: un área extendida en China compuesta por varias ciudades: Wuhan, donde se dice que empezo la infección por el virus, Beijing y Shanghai; Europa, específicamente Italia y el Reino Unido, dos de los países más afectados; el corredor de investigación de la costa este de los Estados Unidos, incluidos Boston y Nueva York; y finalmente, un enfoque más ligero de las instituciones californianas en la costa oeste.

La principal institución productora de investigación de COVID-19 (desde principios de 2020) se encuentra en China, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, seguida por la Universidad de Harvard y la Universidad de Oxford.

Los principales productores de atención médica de la investigación COVID-19 (desde principios de 2020) son el Hospital Zhongnan de la Universidad de Wuhan, luego el Hospital Renmin de la Universidad de Wuhan y el Hospital General de Massachusetts.

Si bien la proporción de trabajo de coautoría internacional es constante, la gran mayoría de la investigación sobre COVID hasta la fecha se ha realizado de manera inusual dentro de los países.

Al momento de escribir este artículo, se han otorgado 156 subvenciones por un total de al menos 20.8 millones de dólares a investigadores sobre temas relacionados con COVID en instituciones públicas.

Gran parte de la actividad de inicio de ensayos clínicos en enero y febrero está patrocinada por China y luego comienza a disminuir en marzo, abril y mayo. Vemos una ola similar para Europa y EE. UU., Pero retrocedió dos meses, a partir de marzo.