Inteligencia artificial en medicina y salud. Aplicaciones, disponibilidad e impacto social

Artificial Intelligence in Medicine and Healthcare: applications, availability and societal impact. Brussels: European Unión, 2020

Este informe revisa y clasifica las aplicaciones actuales y futuras de la Inteligencia Artificial (IA) en Medicina y Salud de acuerdo con su impacto ético y social y el nivel de disponibilidad de las diversas implementaciones tecnológicas. Proporciona bases conceptuales para un trabajo orientado a políticas bien informado, investigación y actividades prospectivas que aborden oportunidades y desafíos creados en el campo de la IA en Medicina y Salud.