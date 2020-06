¿Cómo afectará la crisis COVID-19 a las divisiones de género existentes en Europa?

How will the COVID-19 crisis affect existing gender divides in Europe?. Brusselles: European Unión, 2020

El presente informe es un primer intento de evaluar las posibles consecuencias del brote de covid-19 en las mujeres y en la igualdad de género en Europa. El informe se produjo en abril de 2020, con el objetivo de informar a la formulación de políticas sobre los posibles impactos de la crisis. El tiempo no permite informar sobre los impactos reales, ya que todavía no hay datos disponibles sobre el tema. En cambio, este trabajo proporciona una visión general del status quo en algunos aspectos relevantes de las desigualdades de género antes de la crisis y hace predicciones informadas sobre lo que probablemente sucederá durante la crisis y también después. El brote ha aumentado la necesidad del trabajo de cuidado tanto dentro como fuera del hogar de una manera sin precedentes. Como las mujeres “normalmente” realizan una parte desproporcionadamente grande del trabajo no remunerado en la mayoría de los países de la UE, existe un gran riesgo de que asuman también la mayor parte de las mayores responsabilidades. Si se ven obligados a reducir las horas de trabajo o no pueden cumplir adecuadamente mientras trabajan por teletrabajo, no solo se verá afectado su bienestar sino también sus perspectivas a largo plazo en el mercado laboral.