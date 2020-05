Engebretsen, Martin ; Kennedy, Helen. Data Visualization in Society. Amsterdam: Amsterdam University Press, The Research Council of Norway,

Hoy estamos presenciando un mayor uso de la visualización de datos en la sociedad. En dominios como el trabajo, la educación y las noticias, se utilizan diversas formas de gráficos, tablas y mapas para explicar, convencer y contar historias. En una era en la que cada vez más datos se producen y circulan digitalmente, y las herramientas digitales hacen que la producción de visualización sea cada vez más accesible, es importante estudiar las condiciones bajo las cuales dichos textos visuales se generan, difunden y se consideran beneficiosos para la sociedad.

Este libro es una contribución a la conversación multidisciplinaria y multifacética sobre las formas, usos y roles de la visualización de datos en la sociedad. ¿Las visualizaciones de datos hacen “bien” o “mal”? ¿Promueven la comprensión y el compromiso, o hacen un trabajo ideológico, ¿privilegiando ciertas visiones del mundo sobre otras? Las contribuciones en el libro se relacionan con estas preguntas centrales desde una variedad de perspectivas disciplinarias.