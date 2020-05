Ciencia abierta y ciencia ciudadana. Planeta Biblioteca 2020/05/20

La ciencia ciudadana es una parte de movimiento de Ciencia Abierta que se refiere a la participación del público en general en las actividades de investigación científica, en la que los ciudadanos contribuyen activamente a la ciencia, ya sea con su esfuerzo intelectual o con el conocimiento circundante o con sus herramientas y recursos.

Conceptos de Ciencia Ciudadana. Natusfera. Madrid: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 2016. Descargar

Green Paper Citizen Science Strategy 2020. Berlín: Germany.Bürger schaffen Wissen, 2016. Texto completo

Guía cómo organizar una actividad de comunicación científica participativa. Barcelona: Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra (CCS-UPF) , 2017 Texto completo

Green paper on Citizen Science for Europe: Towards a society of empowered citizens and enhanced research Brussels: SOCIENTIZE, 2014. Texto completo

Fermín Serrano Sanz, Teresa Holocher-Ertl, Barbara Kieslinger, Francisco Sanz García and Cândida G. Silva. White Paper on Citizen Science for Europe, 2014. Texto completo

Glas, René — Lammes, Sybille — Lange, Michiel — Raessens, Joost — et al. The Playful Citizen: Civic Engagement in a Mediatized Culture. Amsterdam University Press, 2019. Texto completo

Learning Through Citizen Science Enhancing Opportunities by Design. Washington, D.C.: National Academy of Sciences, 2018. Texto completo

Tweddle, J.C., Robinson, L.D., Pocock, M.J.O. & Roy, H.E (2012). Guide to citizen science: developing, implementing and evaluating citizen science to study biodiversity and the environment in the UK. Natural History Museum and NERC Centre for Ecology & Hydrology for UK-EOF. Texto completo

Pocock, M.J.O., Chapman, D.S., Sheppard, L.J. & Roy, H.E. (2014). Choosing and Using Citizen Science: a guide to when and how to use citizen science to monitor biodiversity and the environment. Centre for Ecology & Hydrology. Texto completo

Isabelle Bonhoure, Anna Cigarini, Josep Perelló y Julián Vicens. Citizen Science and Public Libraries. Public libraries may find synergies with citizen science for the purpose of sowing participative scientific knowledge. OpenSystems, 2019 Ver original

The Library and Community Guide to Citizen Science Understanding, planning, and sustaining. Washington, D.C.: The Institute of Museum and Library Services, 2019. Texto completo

Perelló, Josep; Bonhoure, Isabelle; Cigarini, Anna; Vicens, Julià. Citizen science to libraries: Observe, analyse, create and participate = Ciència ciutadana a les biblioteques: Observa, analitza, crea i participa. Barcelona: Red de Bibliotecas Municipales de la Diputación de Barcelona, 2019. Texto completo

Public Participation, Science and Society: Tools for Dynamic and Responsible Governance of Research and Innovation. Rask, Mikko, et al. Taylor & Francis, 2018. 152 p. ISBN: 9781138574953. Descargar

“Guía de lectura: 101 obras de divulgación científica” selección y los comentarios están a cargo de Daniel Torregrosa. Murcia: Biblioteca Regional de Murcia, 2019. Texto completo

Citizen science at universities: Trends, guidelines and recommendations. Lovaina, Bélgica: LERU, 2016 Texto completo

Hecker, S., Bonney, R., Haklay, M., Hölker, F., Hofer, H., Goebel, C., Gold, M., Makuch, Z., Ponti, M., Richter, A., Robinson, L., Iglesias, J.R., Owen, R., Peltola, T., Sforzi, A., Shirk, J., Vogel, J., Vohland, K., Witt, T. and Bonn, A., 2018. Innovation in Citizen Science – Perspectives on Science-Policy Advances. Citizen Science: Theory and Practice, 3(1), p.4. DOI: http://doi.org/10.5334/cstp.114

Arnold, Gérard ; Huet, Sylvestre. Le journalisme scientifique dans les controverses. CNRS Ed., 2015. ISBN: 9782271086617. Descargar

Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España. Madrid: Fundación Ibercivis, 2016-2017. Texto completo 2016 y 2017