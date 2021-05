Las bibliotecas se están convirtiendo en centros comunitarios para la ciencia ciudadana

Libraries Are Quickly Becoming Community Hubs For Citizen Science. Citizen Science SalonBy Darlene CavalierMay 7, 2021 6:00 PM

En el mundo actual, las bibliotecas son mucho más que depósitos de libros y conocimientos. Cada vez más, las bibliotecas son también anclas de la comunidad. A través de una amplia gama de programas, las bibliotecas están encontrando formas de mejorar el compromiso cívico y ayudar a las personas a participar plenamente en sus comunidades locales, así como en nuestra sociedad global. De este modo, muchas bibliotecas están ayudando a la gente a participar en la investigación científica que aborda los problemas locales y sirve de base para la toma de decisiones.

Una de las vías que muchas bibliotecas han elegido para ayudar a reforzar sus comunidades es la de convertirse en centros de ciencia ciudadana, en los que voluntarios de todo tipo participan en la investigación. Los ciudadanos científicos recogen datos, analizan los resultados y ayudan a resolver algunos de los mayores problemas de la ciencia, desde el control de la calidad del agua y el aire locales hasta el seguimiento de la fauna y la flora, la clasificación de galaxias y mucho más.

La ciencia ciudadana crea oportunidades naturales de colaboración entre las bibliotecas y las organizaciones comunitarias para aprovechar sus recursos existentes y aumentar el compromiso con la investigación científica. También es una forma de ayudar a la gente a abordar las preocupaciones locales que pueden informar la toma de decisiones y mejorar las políticas relacionadas.

En la actualidad, muchas bibliotecas ya participan en programas de ciencia ciudadana. Pero para muchas otras, la ciencia ciudadana sigue siendo un misterio. Por eso, con el apoyo del Institute of Museum and Library Services, así como de la Fundación Moore, SciStarter (la organización que está detrás del blog Citizen Science Salon), la Universidad Estatal de Arizona y otros socios crearon una serie de recursos gratuitos para ayudar a las bibliotecas a conocer los proyectos y explorar las oportunidades de llevar la ciencia ciudadana a la biblioteca.

Con el apoyo de la Biblioteca Nacional de Medicina, SciStarter reunió a un equipo con experiencia en diseño instructivo, educación, bibliotecas, prácticas inclusivas, diseño digital, microacreditación y, por supuesto, ciencia ciudadana. Este equipo produjo una serie gratuita de tutoriales autoguiados, formaciones y módulos complementarios para ayudar a cualquier persona, en cualquier lugar, a descubrir y participar en la ciencia auténtica.

La formación en dos partes y los recursos complementarios están diseñados para ayudar a los facilitadores, incluidos los bibliotecarios, el personal de las bibliotecas, los educadores y otros conductos de la comunidad, a conocer e introducir la ciencia ciudadana a su público.

Primera parte: Fundamentos de la ciencia ciudadana

La primera parte del tutorial se puede encontrar en SciStarter.org/training. El módulo Fundamentos de la Ciencia Ciudadana está abierto a cualquier persona, no sólo a los bibliotecarios. Ayudará a las personas a aprender los fundamentos de la ciencia ciudadana, a participar en proyectos y a sacar el máximo provecho de SciStarter.

Segunda parte: Formación para bibliotecas

Una vez que los bibliotecarios y el personal de las bibliotecas completen el módulo Foundations of Citizen Science y obtengan la insignia, podrán pasar a la segunda etapa de la formación en el módulo de formación autoguiada “Las bibliotecas como centros comunitarios para la ciencia ciudadana” y la insignia se pueden encontrar en SciStarter.org/library-training.

Durante un tiempo limitado, Medical Library Association proporcionará créditos de desarrollo profesional al completar esta formación. La formación dura aproximadamente una hora.