Lost in the Stacks: el programa de radio Rock ‘n Roll de la Biblioteca de la Universidad de Georgia

No estamos solos. “Viviendo en la era pop“, y “Planeta Biblioteca” son los programas de música y bibliotecas que hacemos en Radio USAL de la Universidad de Salamanca. En estos días me he enterado que la Biblioteca de la Universidad de Georgia tiene también un programa de radio que habla de música y bibliotecas. En radio WREK-FM 91.1 de Atlanta se puede escuchar el programa “Lost in the Stacks“, el programa de radio Rock ‘n Roll de la Biblioteca Universitaria, que se transmite todos los viernes desde la estación del campus de Georgia Tech (GT), mezcla música con conversaciones sobre temas de la biblioteca. (Escuchar podcasts)

Ideado por Charlie Bennett, bibliotecario de compromiso público y bibliotecario de referencia de la Escuela de Economía de GT, y Ameet Doshi, director de innovación y diseño de programas y bibliotecario de referencia de la Escuela de Políticas Públicas y Leyes de GT, el programa comenzó hace 10 años con una idea simple: correr la voz sobre los acontecimientos en la Biblioteca de GT y discutir las tendencias de la biblioteca, con música intercalada. Agregar música fue central para el atractivo del programa, dice Bennett. Según explican sus creadores “Sabíamos que no sería divertido para los estudiantes escucharnos hablar de la biblioteca durante una hora”, dice. “Pensamos: ‘¿Cómo podemos hacer que sea más interesante para ellos y para nosotros? Dijimos: “Hagamos rock ‘n roll”.

Encontrar temas para los programas es fácil, explica Doshi a American Libraries. “Lo mejor de hacer un programa sobre bibliotecas es que al ser tan multidisciplinar, podemos hacer literalmente un programa sobre cualquier cosa”, dice. “Es este maravilloso lienzo en blanco para pintar nuestras ideas.