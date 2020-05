Publicación, accesibilidad, estándares del W3C: ¿dónde estamos y cómo llegamos aquí?

Publishing, Accessibility, W3C Standards—Where Are We and How Did We Get Here? . Daisy Consortium, 2020

El 6 de mayo se celebró una sesión centrada en la tecnología de publicación en el W3C, el ecosistema EPUB y en la accesibilidad dentro del contenido digital. Detrás de escena de cualquier tecnología, encontrará que una cantidad significativa de esfuerzo invertido durante muchos años ha dado forma a la situación actual. Este seminario web reflexionó sobre el viaje de EPUB 3 para convertirse en el estándar de publicación digital más popular y accesible del mundo.

Esta página contiene:

Bill Kasdorf abrió este seminario web con una descripción general de los flujos de trabajo de producción de libros: la evolución de la tecnología editorial ha permitido que “la accesibilidad sea más accesible que nunca”. Hoy en día, cada paso del flujo de trabajo es digital y la tecnología de asistencia se beneficia de la interoperabilidad y los estándares abiertos que están en juego para los archivos, sistemas y dispositivos digitales. La tecnología web es la base fundamental de EPUB 3, ya que ofrece a los editores la oportunidad de producir EPUB 3 accesible como un producto estándar de sus flujos de trabajo.