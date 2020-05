Evaluación de la investigación ¿Cómo se debe evaluar y recompensar a los investigadores?

Martyn Rittman (Ed.). Judging Research: How Should Research and Researchers Be Evaluated and Rewarded?. The MDPI, 2020

Los ensayos muestran las voces de jóvenes investigadores de una amplia gama de países y disciplinas y será de interés para cualquiera que participe en la investigación y su evaluación. Los ensayos cubren una gama de temas. Las métricas, en particular las métricas de citaciones, …son prominentes. Pocos estaban satisfechos con el statu quo y hay un número de sugerencias creativas sobre cómo podrían ser complementadas y mejoradas, especialmente en un mundo donde los métodos de análisis de datos abren la puerta a y una evaluación variada.

Los incentivos y la motivación, incluidos los incentivos perversos, son otra amplia tema cubierto por varias de las piezas. “Los investigadores quieren hacer investigación” es la petición de los colegas de Nilsson en el ensayo premiado. Otros ensayos profundizar en si los actuales sistemas de recompensa están impulsando problemas de reproducibilidad o causando que los investigadores sean deshonestos, y cómo los buenos incentivos pueden promover investigación, así como el equilibrio entre trabajo y vida privada.