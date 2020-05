Gonzalez-Aguilera, D., G. Bitelli, et al. (2020). [e-Book] Data Acquisition and Processing in Cultural Heritage, MDPI. Texto completo: https://www.mdpi.com/books/pdfdownload/book/2098

Los avances en el conocimiento de los componentes tangibles (posición, tamaño, forma) e intangibles (identidad, hábitos) de un edificio o sitio histórico implica tareas fundamentales y complejas en cualquier proyecto relacionado con la conservación del patrimonio cultural (CH). En los últimos años, las nuevas geotecnologías han demostrado su utilidad y valor añadido al campo del patrimonio cultural (CH) en las tareas de registro, modelización, conservación y visualización. Además, los actuales avances en el modelado de información de edificios (HBIM), permiten la integración y simulación de diferentes fuentes de información, generando un gemelo digital de cualquier construcción compleja de CH.

Como resultado, los expertos en la materia han aumentado el número de sensores y metodologías disponibles. Sin embargo, la rápida evolución de las tecnologías geoespaciales hace necesario revisar su uso, integración y aplicación en el CH. Este proceso es difícil de adoptar, debido a las nuevas opciones que se abren para el estudio, análisis, gestión y valorización del CH. Por consiguiente, el objetivo del presente número especial es abarcar los últimos temas pertinentes, tendencias y prácticas óptimas en materia de tecnologías geoespaciales y metodologías de procesamiento para los emplazamientos y escenarios de CH, así como presentar las nuevas tendencias. Este libro se origina en el Número Especial “Adquisición y Procesamiento de Datos en el Patrimonio Cultural”, y se centra principalmente en la integración de datos y sensores para CH; documentación/restauración en CH; documentación y modelado en 3D del patrimonio de sitios complejos de CH; inspecciones de drones en CH; desarrollo de software en CH; y realidad aumentada en CH. Se espera que este libro proporcione el asesoramiento y la orientación necesarios para cualquier profesional del CH, haciendo el mejor uso posible de estos sensores y métodos en el CH.