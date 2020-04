Cómo crear “breakouts” digitales gratuitas para las bibliotecas: experiencias de gamificación

Kroski, Ellyssa. How to Create Free Digital Breakouts for Libraries, Library Technology Reports (vol. 56, no. 3) 2020

Descargar

¿Qué es un Breakout Digital? Un juego digital que utiliza el mismo concepto de resolver una serie de pistas para desbloquear cerraduras que en el juego físico. Sin embargo, con un escape digital, no hay necesidad de un equipo. Todo lo que se necesita es un dispositivo conectado a Internet.

En el entorno educativo el objetivo consiste en abrir una caja cerrada con diferentes tipos de candados en un tiempo limitado que se mide en minutos no excediendo la hora de clase. Para conseguir los códigos que los abren es necesario resolver problemas, cuestionarios, enigmas… Y como en cualquier actividad gamificada, es preciso una breve narrativa que contextualice y dé sentido al reto planteado a la vez que transforma a los alumnos en personajes y héroes representando un rol y defendiendo uno o varios valores al servicio de una noble causa.

Las rupturas digitales (Breakouts) son experiencias de inmersión en línea que plantean desafíos apasionantes para los jugadores y, junto con ellas, oportunidades para que las bibliotecas involucren a los usuarios mientras imparten resultados de aprendizaje y habilidades para la resolución de problemas. En esta edición de Library Technology Reports (vol. 56, nº 3), “Cómo crear brechas digitales gratuitas para las bibliotecas”, descubra cómo las bibliotecas utilizan estas herramientas para ofrecer instrucción sobre conocimientos básicos de la información, apoyo en el aula, programación para jóvenes e incluso formación del personal y cómo puede crear sus propias aventuras de brechas digitales para su biblioteca hoy mismo.

Ventajas de los Breakouts (Ver Innivación y desarrollo docente)