¿Cómo organizan su biblioteca personal los escritores famosos?

Hay tantas maneras de organizar sus libros: alfabéticamente, por género, por una agrupación idiosincrásica que sólo el bibliotecario conocería. Los profesionales del diseño como Elizabeth Gilbert) nos dirían que por color. Y luego, por supuesto, está la biblioteca digital que puedes llevar contigo dondequiera que vayas. Los autores organizan los libros de maneras muy personales entre el orden alfabético, categorías, el color y creando una línea de tiempo según los compraron. En general suelen ser bastante caóticos.

Para aquellos que necesiten un proyecto de organización, o simplemente quieren echar un vistazo dentro de las bibliotecas de los autores más vendidos y queridos, aquí alguna indicaciones de como organizan sus estanterías.

Lily King autora de “Euforia”

“Como trabajé en tres librerías mientras escribía mi primera novela, ordeno mis libros alfabéticamente, y por secciones: ficción, memorias, poesía, antologías, historia/biografía, viajes, aprendizaje de idiomas, diccionarios. Es muy raro, lo sé, pero necesito saber dónde puedo encontrar un libro cuando lo necesito. También tengo pequeños grupos de libros sobre temas sobre los que espero escribir algún día. Dicho esto, nos mudamos hace casi un año y mis libros fueron recolocados en los estantes a sin ningún criterio y me siento horrible y sé que a los libros tampoco les gusta mucho. Tengo una enorme estantería en mi estudio y otros montones contra la pared. Me encanta tener muchos libros a mi alrededor mientras escribo. Es mucho más agradable de esa manera.”

Colum McCann, autor de Apeirogon

“En realidad soy un completo y absoluto desastre cuando se trata de organizar cualquier cosa. Debo tener unos diez mil libros, pero no tengo un sistema de orden alfabético. Ni siquiera tengo un codiciado lugar para los favoritos. Tengo una oficina en casa, una sala de estar de suelo a techo con libros, una oficina en la universidad, acceso a una cabina de escritura que pertenece a un amigo, y tengo libros en cada una de ellas. Tengo múltiples copias de algunos libros, como Coming Through Slaughter, o Ulysses, o Song of Solomon. Estoy en un aislamiento creativo en la cabaña ahora mismo y mi selección es limitada, pero me encontré ahondando en el trabajo de Wendell Berry y luego, justo esta mañana, abrí Louise Erdrich’s Tracks para encontrar esta hermosa e inquietante línea: “Empezamos a morir antes de la nieve, y como la nieve seguimos cayendo”.Este es el tipo de escritura es la que logra lo que la literatura debe hacer, que es enfrentarse a la angustia del mundo una y otra vez.”

Dean Koontz, autor de “Los ojos de la oscuridad”

“Tengo una biblioteca que contiene unos 40.000 volúmenes organizados en tres categorías iguales: ficción por autor, no ficción por tema, biografías por tema. En teoría, puedo encontrar cualquier cosa que quiera en menos de un minuto. Excepto cuando, por ejemplo, estoy trabajando en un ensayo sobre el significado de la vida y descubro que he colocado la autobiografía de Peewee Herman bajo su verdadero nombre, así que paso cuatro frenéticas horas tratando de recordar que es Paul Reubens, para entonces ya he olvidado por qué sentí que su perspectiva única sobre la Ley de Planck (de la teoría cuántica) iluminaría el propósito de la existencia humana”

Brit Bennet, autora de Las madres

“No organizo mis libros. Es malo. Un amigo librero se acercó una vez y dijo, ‘Oh Dios mío, Brit, por favor déjame organizar tus libros’. Normalmente los pongo en la estantería donde hay espacio y dejo montones de libros en zonas estratégicas de la casa. Ahora mismo estoy mirando una montón de libros que tengo apilados en el mueble de la televisión que me recuerdan que debería estar leyendo mientras estoy viendo Netflix.”

Elizabeth Gilbert, autora de City of Girls

“Tengo un sistema de dos partes para organizar mis estanterías, que es simple y estrafalario e indefendible. Mi casa tiene dos zonas de estantería – una es para la ficción, la otra para la no ficción. Organizo la ficción por el apellido del autor. Organizo la no ficción por el color de la cubierta del libro. Así que la mitad de mi biblioteca parece un arco iris, simplemente porque me gusta mirarlo (y nunca puedo encontrar los libros que necesito, cuando los busco) y la otra mitad de mi biblioteca está ordenadamente agrupada por autor. No me presiones para que te responda por qué lo hago así; yo mismo no lo entiendo. Pero ahí está”.

Veronica Roth, autora de Los Elegidos

“Mi marido y yo estamos de acuerdo en un principio muy importante de la decoración del hogar: los libros son agradables de ver. Así que tenemos estanterías en cada habitación. (Sí, incluso hay una pequeña colección de libros de Calvin y Hobbes en el baño.) Donde escribo, en el solárium, están en estanterías que envuelven el perímetro de la habitación, cerca del techo. No están en ningún orden en particular, pero como he estado llenando lentamente los estantes allí, terminaron estando aproximadamente en el orden en que los compré y leí, que es mi método preferido de organización de libros de todos modos. De esa manera, tus libros se convierten en una línea de tiempo, también.”

Mary Gannon y Kevin Larimer, autores de “La guía completa de los poetas y escritores”

“Como es probable que ocurra con cualquier familia de escritores, sería difícil encontrar una habitación en nuestra casa sin libros. Aparte de las mesitas de noche apiladas con títulos para leer y las estanterías del pasillo llenas de libros en rústica, nuestra habitación familiar está dominada por siete estanterías llenas de novelas y colecciones de cuentos… que en un momento dado estaban ordenadas alfabéticamente… en su mayoría son de tapas duras. Los libros de no ficción están en la parte superior de estas estanterías, con la colección de máquinas de escribir antiguas de Kevin sirviendo como sujetalibros. Nuestro comedor es el lugar donde vive la poesía, dos estanterías de piso a techo llenas de volúmenes delgados que están ordenados alfabéticamente, así como un número de colecciones de poemas de tapa dura y antologías. Nuestro salón contiene nuestros libros especiales, nuestros viejos volúmenes firmados, incluyendo una edición de 1931 de ·El luto se convierte en Electra” de Eugene O’Neill y una edición de 1964 de Las 77 canciones de los sueños de John Berryman, así como nuevas ediciones firmadas por Tracy K. Smith, Joy Harjo, Denis Johnson y Salman Rushdie. En el sótano, junto a la imprenta de mesa de Mary, hay una caja llena de copias de viejas revistas literarias en las que se publicaron por primera vez nuestros propios escritos. Todo suena muy ordenado, pero cuando empecé a trabajar en nuestro libro, The Poets & Writers Complete Guide to Being a Writer, el suelo de nuestro comedor – y la superficie de nuestra mesa – se convirtió en una biblioteca de investigación. Incluso ahora, cuando se acerca el día de la publicación, cuatro altísimos montones de libros sobre escritura y publicación, casi 150 en total, llenan el rincón de nuestro comedor. Son los libros que están detrás de El Libro en nuestra casa llena de libros.”

Nicholas Sparks, autor de The Return

“Como la mayoría de los autores, tengo un amor apasionado por la lectura y adoro los libros hasta el punto de que quiero exhibirlos. Porque también me encanta recomendar libros a los que se quedan conmigo, me gusta saber exactamente dónde encontrar cualquier libro en particular que creo que podrían disfrutar. Mis estantes de ficción, tanto los de tapa dura como los de rústica, están organizados alfabéticamente por autor; mis estantes de no ficción están organizados principalmente por tema, ya sea historia, biografía, teología, sociología u otras áreas de interés. Tengo la suerte de tener también “cubículos ocultos” en mi biblioteca que me permiten guardar varios libros del mismo autor. Así, si encuentras una sola novela de Stephen King o Gillian Flynn o Dennis LeHane en la estantería, por ejemplo, hay una alta probabilidad de que tenga otros títulos no expuestos también”.