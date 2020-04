Introducción de nuevos datos de acceso abierto en Journal Citation Reports

Introducing new open access data in Journal Citation Reports Dr Nandita Quaderi DR NANDITA QUADERI Editor-in-Chief of the Web of Science Clarivate. 23/04/2020

Los nuevos datos muestran los artículos de cada revista por modelo de acceso. Esto proporciona a la comunidad investigadora información transparente y neutral para el editor sobre la contribución relativa de los artículos publicados de forma gratuita para leer y reutilizar bajo licencias Creative Commons (acceso abierto de la ruta dorada) respecto al volumen general de contenido y citas de una revista.

El panorama editorial de la investigación está experimentando un cambio rápido, interrumpiendo el modelo tradicional de suscripción y reemplazándolo por modelos de acceso abierto. Los financiadores, los bibliotecarios y los editores buscan mejorar la transparencia del acceso abierto, sometiendo a los editores a una presión cada vez mayor para eliminar o acortar los embargos, mejorar las opciones de acceso abierto y ‘cambiar’ los modelos de suscripción tradicional o las revistas híbridas para que todos los artículos de investigación sean de libre acceso y reutilizables tras la publicación a través de una licencia Creative Commons, generalmente conocida como OA de la ruta dorada.

Para ello la nueva herramienta incorporada a Journal Citation Reports (JCR) – en beta hasta el lanzamiento de en junio de 2020- permitirá que los usuarios puedan comparar rápida y fácilmente en las aproximadamente 5.200 revistas híbridas en Journal Citation Report los siguientes datos:

la cantidad de artículos publicados a través del modelo de suscripción tradicional, y

los publicados a través de licencias Creative Commons.

La introducción de estos datos adicionales en JCR nos ayudará a todos a comprender el impacto del contenido académico publicado a través de OA de oro.