La biblioteca de Mingorría en 1934 durante las Misiones Pedagógicas de la II República descrita por Juan Vicens

Foto Imagen interior de la Biblioteca Municipal de Mingorría (Ávila), 1934

En la foto el Virgilio Alguacil.

“Un mundo desconocido y maravilloso”:

las bibliotecas públicas de la República (1933-36)

por Ramón Salaberria. Ex-director de Educación y Biblioteca y Ex-Subdirector de la Biblioteca Vasconcelos de México

Mingorría es el pueblo donde nací, y del que me siento muy orgulloso. Juan Vicens de la Llave, quién hizo la foto y el relato sobre la biblioteca de Mingorría durante la II República, fue un bibliotecario español ligado a la Institución Libre de Enseñanza, vocal del Patronato de las Misiones Pedagógicas, ​ y gestor de bibliotecas en el Comité Nacional de Cultura Popular, ​ que murió en el exilio. Llega a Mingorría en el més de agosto de 1934 y nos describe la biblioteca, el pueblo y a sus gentes. Feliz día del libro.

Mingorría (Ávila)



Pueblo pobre, pero no mísero; en la fonda conseguí con dificultad que me prepararan una cena tolerable. Local modesto, pero espacioso. El encargado es un alguacil de poca cultura, pero cuidadoso. La Junta está animada de la mejor voluntad. No pudo realizarse reunión pública por causa de ser la época de mayor trabajo en los campos y en la era (cosa que me ocurrió en este viaje en todas partes). Sin embargo, anunciaron la reunión con la mejor voluntad y lo que ocurrió fué que celebré la reunión con la Junta con asistencia de unas cuantas otras personas y todos escucharon con el mayor interés.

Cobran unas cuotas voluntarias a los que quieren ayudar a la Biblioteca, por no tener el Ayuntamiento medios suficientes. Desde luego que eso no establece limitación alguna en el derecho a leer, paguen o no, pero acaso eso no lo sabían bien todos los habitantes y algunos creían que hacía falta pagar para leer. Les hice ver la imperiosa necesidad de que todo el mundo sepa con toda claridad que la Biblioteca es completamente gratuita y se mostraron dispuestos a poner todos los medios necesarios. El movimiento de lectores es bastante grande, pero en el verano disminuye mucho, sobre todo en Agosto, fenómeno, por lo demás natural y general a todas las localidades rurales.



– Juan Vicéns, agosto de 1934.