La biblioteca de lo no escrito

“Las historias quieren cambiar, y es el trabajo de un bibliotecario preservarlas; ese es el orden natural de las cosas. El ala no escrita de la biblioteca, con toda su infinita magia y misterio, es en cierto modo un proyecto inútil. Ninguna historia, escrita o no escrita, es estática. Si se abandona por mucho tiempo y se le da el estímulo adecuado, un libro sale mal en la cabeza. La ambición natural de una historia es despertar y empezar a contarse a sí misma al mundo.”

A. J. Hackwith . The Library of the Unwritten (A Novel from Hell’s Library Book 1) Edición Kindle

Hace muchos años, Claire fue nombrada Bibliotecaria Jefe del Ala No Escrita, un espacio neutral en el Infierno donde residen todas las historias no terminadas por sus autores. Su trabajo consiste principalmente en reparar y organizar libros, pero también en vigilar las historias inquietas que corren el riesgo de materializarse como personajes y escapar de la biblioteca. Cuando un Héroe escapa de su libro y va en busca de su autor, Claire debe seguirle la pista y capturarlo con la ayuda de la antigua musa y actual asistente de Brevity y el nervioso demonio mensajero Leto.

Pero lo que debería haber sido una simple recuperación sale horriblemente mal cuando el aterradoramente angelical Ramiel los ataca, convencido de que tienen la Biblia del Diablo. El texto de la Biblia del Diablo es un arma poderosa en la lucha de poder entre el Cielo y el Infierno, por lo que corresponde a los bibliotecarios encontrar un libro con el poder de dar forma a los límites entre el Cielo, el Infierno… y la Tierra.