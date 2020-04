Guía de la ciencia ciudadana: desarrollo, implementación y evaluación de la ciencia ciudadana para el estudio de la biodiversidad y el medio ambiente en el Reino Unido

Tweddle, J.C., Robinson, L.D., Pocock, M.J.O. & Roy, H.E (2012). Guide to citizen science: developing, implementing and evaluating citizen science to study biodiversity and the environment in the UK. Natural History Museum and NERC Centre for Ecology & Hydrology for UK-EOF. Available online: http://www.ukeof.org.uk

Pocock, M.J.O., Chapman, D.S., Sheppard, L.J. & Roy, H.E. (2014). Choosing and Using Citizen Science: a guide to when and how to use citizen science to monitor biodiversity and the environment. Centre for Ecology & Hydrology.

Ciencia ciudadana – la participación de voluntarios en la ciencia – no es nuevo. Dentro del Reino Unido tenemos un larga y rica tradición de la ciencia descubrimiento por parte de individuos no remunerados y grupos de interés. De hecho, nuestra actual la comprensión de la vida silvestre del Reino Unido y la un entorno más amplio se debe en gran parte de la dedicación y la experiencia de la comunidad naturalista.

Durante la última década, ha habido una rápida aumento de la diversidad y la escala de los ciudadanos ciencia. Las iniciativas van desde el abastecimiento de multitudes actividades, en las que el tiempo y el esfuerzo de los grandes el número de personas que se utilizan para resolver un problema o analizar un gran conjunto de datos, a pequeños grupos de voluntarios, que son expertos por derecho propio, la recogida y el análisis de datos medioambientales y compartiendo sus hallazgos.

La gama de posibles enfoques puede ser desconcertante, pero cuando se planifica y ejecutado bien, la ciencia ciudadana puede aumentar conocimientos científicos, sensibilizar a la gente de su entorno y permitir que los que piensan como ellos a la gente para compartir el entusiasmo y el conocimiento.

Esta guía tiene como objetivo apoyar a las personas que ya involucrado en la ciencia ciudadana, y los nuevos a ella, dentro del Reino Unido. Se basa en una detallada información reunida y analizada como parte de el proyecto “Understanding” financiado por la UK-EOF Ciencia ciudadana y vigilancia del medio ambiente”, que revisó semisistemáticamente 234 proyectos e incluyó 30 estudios de casos (Roy et al., 2012). Le ayudará a diseñar y implementar un proyecto de ciencia ciudadana relacionado con la biodiversidad o el medio ambiente.