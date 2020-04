Ciencia ciudadana y bibliotecas públicas

Mapa que muestra la ubicación de Checoslovaquia en Europa Central frente a la Biblioteca Pública de Nueva York, 1918

Isabelle Bonhoure, Anna Cigarini, Josep Perelló y Julián Vicens. Citizen Science and Public Libraries. Public libraries may find synergies with citizen science for the purpose of sowing participative scientific knowledge. OpenSystems, 2019

Ver original

Las bibliotecas públicas pueden encontrar sinergias con la ciencia ciudadana con el fin de fomentar el conocimiento científico participativo.

Las bibliotecas públicas pueden considerarse como un lugar de encuentro y un espacio para el debate y la investigación en grupo; centros comunitarios en los que los bibliotecarios están asumiendo un papel cada vez más activo. Recientemente se han realizado experimentos en los que las formas más abiertas y participativas de abordar la ciencia han convergido con la esencia de las bibliotecas públicas y se han nutrido de ella. En este artículo se propone definir las bibliotecas públicas como espacios en los que las personas, los grupos y las comunidades pueden practicar la ciencia ciudadana de valor a nivel individual, comunitario y local. Es el primero de una serie sobre la ciencia ciudadana basada en las experiencias de OpenSystems.

Una encuesta reciente a gran escala, realizada en 2018 por la Asociación de Bibliotecas Públicas de los Estados Unidos, detectó una disminución en el afecto que la gente siente por sus bibliotecas públicas. También identificó diferencias entre los servicios ofrecidos y los solicitados por los usuarios de las bibliotecas. En el estudio se expresó cierto consenso en cuanto a la necesidad de rediseñar las bibliotecas públicas y sus usos de modo que, además de ser lugares tranquilos que ofrecen libros y conexión a Internet, puedan convertirse en centros comunitarios en los que los profesionales de las bibliotecas comiencen a asumir funciones más activas.

En la actualidad se está produciendo un enérgico debate sobre las bibliotecas públicas. Al mismo tiempo, están surgiendo diferentes iniciativas como “Las bibliotecas como centros comunitarios para la ciencia ciudadana“, promovidas por la plataforma de proyectos en línea de ciencia ciudadana SciStarter -la mayor plataforma de este tipo del mundo- y la Universidad Estatal de Arizona en los Estados Unidos. La iniciativa tiene por objeto dotar a los profesionales de las bibliotecas de los instrumentos, conocimientos y aptitudes necesarios para introducir la “ciencia ciudadana” (la práctica de hacer participar a científicos ciudadanos no expertos en tareas relacionadas con proyectos reales de investigación científica) en las bibliotecas públicas.

La Guía del Bibliotecario para la Ciencia Ciudadana, elaborada como parte de la iniciativa mencionada, proporciona recursos relacionados con la ciencia ciudadana, así como instrucciones prácticas para llevar a cabo actividades relacionadas con los proyectos de ciencia ciudadana existentes. Un ejemplo de ello es el “Día de la ciencia ciudadana”, que se celebra cada 13 de abril en los Estados Unidos y para el que se organizan cientos de actividades en línea y presenciales. El propósito de la Guía es alentar a los usuarios de las bibliotecas a participar en proyectos de ciencia ciudadana (ya sea en persona o en línea a través de la plataforma Scistarter) en los que se les pide que observen y vigilen todo tipo de fenómenos naturales. La iniciativa también consiste en ofrecer kits a los usuarios de la biblioteca. Los kits, que se prestan de la misma manera que los libros, contienen todo el material necesario para recopilar datos de observación de acuerdo con los protocolos de un proyecto específico de ciencia ciudadana.

Mientras tanto, aunque el modelo más extendido de ciencia ciudadana se basa en un “paradigma participativo” que requiere que los científicos ciudadanos ayuden en la tarea de recopilación de datos, también hay un número creciente de casos en los que los ciudadanos están más involucrados en las diferentes etapas de la investigación. Y también hay personas, como Alan Irwin, que consideran que la ciencia (o al menos la ciencia ciudadana) debería responder a las preocupaciones y necesidades del público, reconociendo y validando al mismo tiempo los conocimientos científicos producidos por los ciudadanos.

Por ejemplo, con una biblioteca pública en el Bronx (Nueva York, Estados Unidos) como centro de operaciones y con estrategias similares a las utilizadas en los clubes de lectura, un grupo de residentes locales ha pasado dos años documentando experiencias de violencia, discriminación y maltrato contra personas no blancas por parte de la policía de Nueva York. El proyecto Morris Justice ha abierto hasta ahora la puerta a la histórica demanda de Floyd contra la ciudad de Nueva York y ha lanzado la campaña para la aprobación de la tan discutida Ley de Seguridad Comunitaria, destinada a introducir reformas para poner fin a la policía discriminatoria en la ciudad.

Mucho más cerca de casa, en OpenSystems, junto con la red de bibliotecas de la Diputación de Barcelona y en el marco del programa Bibliolab -con el que el CCCB ha participado a través del proyecto Internet Universe- hemos creado el proyecto pionero “Ciencia ciudadana en acción”. En primer lugar, los profesionales de veintiséis bibliotecas han codificado una plataforma de recomendación de proyectos de ciencia ciudadana adaptada a sus propias necesidades y basada en proyectos que han elegido, probado e incluso implementado en sus propias bibliotecas. En segundo lugar, las bibliotecas de Olesa de Montserrat, Granollers y Fort Pienc (Barcelona), entre las que se encuentran usuarios y bibliotecarios, representantes del tejido social (asociaciones y personas implicadas) y, posteriormente, personas del gobierno local (ayuntamientos o consejos comarcales), han cocreado un proyecto de ciencia ciudadana para dar respuesta a una preocupación compartida por los tres municipios: el acceso a la vivienda. Durante las sesiones de cocreación con los comités de cada municipio, los profesionales de las bibliotecas han asumido el papel de facilitadores de los procesos de transformación de sus ciudades o barrios mediante la investigación en ciencia ciudadana. Y esos esfuerzos también han permitido aumentar las competencias de esos profesionales.

De hecho, las bibliotecas deberían ser de gran interés para cualquier investigación científica que implique el tipo de participación que se ve con la ciencia ciudadana. Las bibliotecas públicas son atractivas porque son un lugar de conocimiento que trasciende los límites de las diferentes disciplinas, además de ser transculturales y transgeneracionales. Si observamos los pocos ejemplos que empiezan a surgir en distintos lugares y de los que hemos hablado en este post, podemos ver que las bibliotecas públicas tienen un potencial muy poco explotado como lugares de generación de conocimientos válidos a nivel local que pueden luego ser debidamente intensificados y aplicados a escala mundial. También tienen una enorme capacidad para fomentar los cambios y mejoras sociales a través de la curiosidad, el conocimiento, la cultura y la ciencia. No menos importante es que los profesionales de las bibliotecas tienen la oportunidad de actuar como intermediarios entre los ciudadanos locales curiosos, los municipios y los científicos. Tienen el privilegio de poder escuchar las preocupaciones de los residentes locales y de asumir un papel clave en el fortalecimiento del sentido de comunidad, a través de la co-creación de nuevos conocimientos con un objetivo y un impacto claramente visibles.

Muchos de los que defendemos esta remodelación de las bibliotecas públicas estamos de acuerdo con las palabras de Franklin Delano Roosevelt, quien dijo que “las bibliotecas son esenciales para el funcionamiento de una sociedad democrática”, además de ser “los grandes símbolos de la libertad de la mente”. Conocido como el presidente que introdujo el New Deal, que puso fin a la gran depresión mediante reformas sociales muy experimentales en aquel momento, las palabras de este dirigente estadounidense resuenan con fuerza y claridad cuando se trata de concebir las bibliotecas como lugares de acción de la ciencia ciudadana. Ha llegado el momento de llenar las bibliotecas con conocimiento participativo. ¿A qué esperamos?