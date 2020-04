Guía del Bibliotecario para la Ciencia Ciudadana: comprender, planificar y mantener el compromiso continuo con la ciencia ciudadana en su biblioteca

The Library and Community Guide to Citizen Science Understanding, planning, and sustaining. Washington, D.C.: The Institute of Museum and Library Services, 2019

Más sobre Ciencia ciudadana

La ciencia ciudadana es una parte de movimiento de Ciencia Abierta que se refiere a la participación del público en general en las actividades de investigación científica, en la que los ciudadanos contribuyen activamente a la ciencia, ya sea con su esfuerzo intelectual o con el conocimiento circundante o con sus herramientas y recursos. Las bibliotecas se están convirtiendo en centros comunitarios para la ciencia ciudadana, como una forma de que sus comunidades participen en investigaciones científicas reales que necesitan su ayuda. El campo de la participación pública se está desarrollando rápidamente, y fenómenos como la ciencia ciudadana y el crowdsourcing están ampliando la base de recursos de la investigación, estimulando la innovación y haciendo la ciencia más accesible a la población en general.

Este documento es una guía de IMLS sobre cómo organizar un proyecto de Ciencia Ciudadana desde una biblioteca.La guía proporciona recursos relacionados con la ciencia ciudadana, así como instrucciones prácticas para llevar a cabo actividades relacionadas con los proyectos de ciencia ciudadana existentes.Si se dirige un proyecto de este tipo se requiere que los participantes utilicen herramientas de bajo costo (menos de 300 dólares) que no se encuentran comúnmente en la casa (pluviómetro, sensor, telescopio, equipo de prueba de agua, lente de aumento con clip, dispositivo de grabación, materiales impresos a granel, etc.), y esta falta de acceso a las herramientas está creando una barrera de entrada para sus posibles participantes. Por ello es necesario comprender los factores ideales para crear y mantener los conjuntos de herramientas de ciencia ciudadana en las bibliotecas y apoyar a las bibliotecas como centros comunitarios de ciencia ciudadana.

El equipo elaborará un conjunto de herramientas de recursos de ciencia ciudadana para las bibliotecas públicas, que se podrá reproducir y que será de bajo costo. El equipo del proyecto, formado por bibliotecarios, expertos en ciencia ciudadana, educadores de STEM, profesionales y científicos, lo hará: 1) desarrollará y evaluará conjuntos de herramientas de ciencia ciudadana que estarán disponibles para y a través de los socios de las bibliotecas públicas; 2) creará recursos asociados para capacitar, apoyar y comunicarse con bibliotecarios y científicos ciudadanos; y 3) trabajará con los interesados para crear un plan para ampliar el modelo a las bibliotecas interesadas.

El proyecto SciStarter, es una comunidad en línea que reúne a investigadores científicos y científicos ciudadanos, con una base de datos de más de 1.600 proyectos de ciencia ciudadana, varios de los cuales requieren herramientas e instrumentos que pueden hacerse más accesibles a través de las nuevas bibliotecas de préstamo piloto. La evaluación sumativa evaluará los conocimientos del personal de las bibliotecas en materia de ciencia ciudadana, sus capacidades y su sentido de la autoeficacia para hacer participar a los clientes en actividades de ciencia ciudadana, y también medirá el grado de participación de los clientes en la ciencia ciudadana como resultado de la programación de las bibliotecas.