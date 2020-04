Ideas para el compromiso digital en la época de COVID-19

Ideas for digital engagement in the time of COVID-19. Europeana, 2020

Ver original

Este es un momento difícil para nuestro sector. Con las instituciones del patrimonio cultural de todo el mundo temporalmente cerradas, las organizaciones están explorando nuevas formas de promover su contenido en formatos accesibles y atractivos, mientras la gente busca disfrutar de las colecciones desde sus propios hogares. En este post Europeana destaca a los recursos, herramientas e ideas de disponible en su plataforma y de las instituciones de patrimonio cultural de todo el mundo que ofrecen formas creativas de compartir el patrimonio cultural en línea.

Si está buscando formas de comprometerse

Dar al público la oportunidad de enriquecer sus colecciones.. Pedir a la gente que transcriba el contenido del patrimonio cultural les ofrece una actividad y les acerca a las colecciones en línea. Por ejemplo, Transcribathon es una plataforma de crowdsourcing que anima a la gente a añadir transcripciones y etiquetas a los documentos históricos, mientras que busca voluntarios para transcribir los catálogos de las subastas.

Anima a la gente a recrear obras de arte famosas desde sus propios hogares. Este es una llamada a la acción de muchas instituciones del patrimonio cultural (vea este artículo del Museo Getty) y la gente ha estado compartiendo sus creaciones en Twitter e Instagram usando #TussenKunstenQuarantaine y #BetweenArtAndQuarantine. La herramienta VanGoghYourself Tool ayuda a la gente a recrear y compartir imágenes de sí mismos como obras de arte famosas, ¡una forma perfecta de contribuir a la iniciativa!

Pide al público que contribuya con su propia experiencia. Museum of Ordinary People del Reino Unido invita al público a compartir sus propias experiencias de vida en la crisis del coronavirus, mientras que la gente siempre puede contribuir con material de su propia vida a las colecciones de Europeana.

Ofrecer visitas virtuales. El The Rijksmuseum y Le Scuderie del Quirinale han compartido visitas en vídeo a sus colecciones, mientras que los jardines de Keukenhof en los Países Bajos están virtualmente abiertos a la exploración. Otra forma de realizar visitas virtuales es compartir las colecciones a través de Twitter; la visita virtual al Victoria and Albert Museum virtual #TourTuesdays que comparte imágenes relacionadas con su colección.

Explora las exposiciones virtuales. Para inspirarse, echa un vistazo a las exposiciones online comisariadas por Europeana y sus socios.

Añada el patrimonio cultural a las conferencias telefónicas. La popular plataforma de conferencias Zoom tiene una función de ‘Fondo virtual’ que permite transformar el fondo normal con una imagen, y Europeana ha recopilado obras de arte que pueden utilizarse en el fondo virtual Zoom para animar las conferencias telefónicas.

Utilice el patrimonio cultural para celebrar juntos virtualmente. La Red del Patrimonio Judío ha creado una nueva forma de que la gente se reúna – virtualmente – para la víspera de Pascua, mientras leen juntos una Hagadot muy especial compartida por los miembros de su red. Explora el sitio web.

Si quieres aprender de tus compañeros del sector…

Explora los seminarios web relevantes de la Comunidad de Comunicadores de Europeana. Puede ver suseminario web sobre narración digital o explorar su más reciente seminario web sobre Cultura desde el hogar, en el que se destacaron algunas de las formas en que las instituciones de patrimonio cultural se están conectando en línea para comprometerse con el público en este difícil momento de cuarentena. Las diapositivas y los enlaces ya están disponibles.

Explore el blog Teaching with Europeana, que ofrece escenarios de aprendizaje y planes de lecciones para inspirarse en cómo integrar el patrimonio cultural en la educación.

Lea las reflexiones del sector:

4 formas en que los museos pueden aprovechar con éxito los contenidos y canales digitales durante el coronavirus’ de Cuseum

“Las 8 cosas esenciales que los museos están proporcionando ahora mismo” de la Red Informática del Museo

“Impacto de la pandemia de coronavirus 2019-20 en las artes y el patrimonio cultural” – una nueva y cambiante página de Wikipedia creada por Liam Wyatt.

Explora ejemplos de cómo se están compartiendo las colecciones en los medios sociales – un ejemplo humorístico viene del The Cowboy Museum en América, que está experimentando con nuevos enfoques de los miembros del personal! El Museo de la Vida Rural Inglesa, mientras tanto, está animando a la gente a recrear sus colecciones en Minecraft, mientras que el Museo Nacional de Historia Americana está emparejando emojis con objetos de sus colecciones.

Si quieres trabajar con las colecciones de Europeana

Utiliza las API de Europeana para desarrollar nuevas herramientas y aplicaciones para el compromiso, extraídas de sus propias colecciones o de las de los museos y galerías de toda Europa.

Sugiere una idea para el contenido de Europeana.eu. Si tu colección está disponible a través de Europeana, ¡podría ser una forma de destacar tus objetos a través de un blog o una galería!

Si tus colecciones no están disponibles a través de Europeana pero te interesaría, explora la guía sobre cómo compartir sus datos.

En este momento sólo ofrecemos algunos ejemplos de ideas e iniciativas de todo nuestro sector y nos gustaría destacar más. Si tienes más ideas y ejemplos, por favor compártalos con Europeana.