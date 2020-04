Libros más allá de las rejas: el potencial transformador de las bibliotecas de las prisiones

Krolak, Lisa. Books beyond bars: the transformative potential of prison libraries. Hamburg: UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2019.

El Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo largo de toda la vida ha publicado el libro de Lisa Krolak Books beyond bars: the transformative potential of prison libraries, que trata de las bibliotecas de las prisiones de todo el mundo y considera hasta qué punto apoyan la rehabilitación de los presos.

El derecho humano a la educación es particularmente importante en el entorno carcelario, ya que los reclusos suelen proceder de entornos socioeconómicos y educativos desfavorecidos.

En la presente publicación se examina la medida en que las autoridades penitenciarias cumplen su mandato social de rehabilitar y reintegrar a los reclusos permitiéndoles utilizar las bibliotecas de las cárceles para ejercer su derecho a la educación.

La lectura y el uso de una biblioteca penitenciaria puede abrir un mundo más allá de los barrotes de la cárcel, permitiendo a los reclusos olvidar por un tiempo la dura realidad de la vida carcelaria y permitiéndoles elegir sus propios materiales de lectura en un entorno por lo demás sumamente restrictivo y regulado. Facilitar el acceso a libros e información pertinentes en varios idiomas, incluidos materiales de lectura fáciles, es fundamental para el desarrollo personal de los reclusos.

En la presente publicación se examinan más detenidamente ejemplos seleccionados de sistemas de bibliotecas penitenciarias de todo el mundo, y se esbozan las prácticas óptimas y los posibles problemas, demostrando así su potencial transformador como espacios de reunión y aprendizaje informativos, educativos, culturales y recreativos.