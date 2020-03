Mapeo del panorama actual del compromiso de la biblioteca de investigación con las tecnologías emergentes en investigación y aprendizaje

Lippincott, Sarah. Mapping the Current Landscape of Research Library Engagement with Emerging Technologies in Research and Learning: Executive Summary. Edited by Mary Lee Kennedy, Clifford Lynch, and Scout Calvert. Association of Research Libraries, Born-Digital, Coalition for Networked Information, and EDUCAUSE, March 2020. https://doi.org/10.29242/report.emergingtech2020.landscape.summa.

Texto completo

Parte de la iniciativa conjunta ARL-CNI-EDUCAUSE para avanzar en el impacto de las bibliotecas de investigación en un mundo conformado por tecnologías emergentes , este informe es un resumen ejecutivo de recursos secundarios y discusiones con los líderes de bibliotecas de investigación sobre la adopción de tecnologías emergentes por parte de sus organizaciones.

La generación, difusión y análisis de la información digital es un importante motor y consecuencia del cambio tecnológico. Como administradores de datos e información en el espacio físico y virtual, las bibliotecas de investigación están profundamente comprometidas en los desafíos que presenta la Cuarta Revolución Industrial: Industria 4.0, un cambio social impulsado no por el vapor o la electricidad, sino por los datos, y caracterizado por una fusión de los mundos físico y digital. Organizar, estructurar, preservar y proporcionar acceso a volúmenes cada vez mayores de los datos digitales generados y requeridos por la investigación y la industria se convertirá en una función de importancia crítica. En su calidad de asociados de la comunidad de investigadores y estudiosos, las bibliotecas de investigación también están reconociendo y adaptándose a las consecuencias del cambio tecnológico en las prácticas de la erudición y la comunicación académica.