Directrices para la elaboración de políticas de recursos educativos abiertos

Miao, Fengchun ; Mishra, Sanjaya ; Orr, Dominic ; Janssen, Ben. Guidelines on the Development of Open Educational Resources Policies. Paris: Unesco, 2019

En la publicación se ofrecen directrices y un enfoque sistemático para elaborar y aplicar políticas de recursos educativos abiertos en diferentes contextos a fin de alcanzar las metas del cuarto objetivo de desarrollo sostenible. Utilizando un enfoque en seis etapas, las directrices proporcionan varias plantillas y preguntas junto con fundamentos teóricos y ejemplos prácticos para ayudar a los funcionarios y expertos gubernamentales a elaborar políticas que se basen en las necesidades de los interesados.