Tecnologías emergentes para investigación y aprendizaje en bibliotecas universitarias: entrevistas con expertos

Calvert, Scout, and Mary Lee Kennedy. Emerging Technologies for Research and Learning: Interviews with Experts. Edited by Clifford Lynch and John O’Brien. Association of Research Libraries, Coalition for Networked Information, and EDUCAUSE, March 2020.

Texto completo

Como parte de la iniciativa conjunta ARL-CNI-EDUCAUSE para avanzar en el impacto de las bibliotecas de investigación en un mundo conformado por tecnologías emergentes, este informe es un resumen de las entrevistas realizadas con expertos en investigación y tecnologías académicas de varios sectores aliados: asociaciones, empresas, academia, y el sector de investigación sin fines de lucro