Álgebra en cuneiforme: Introducción a una antigua técnica geométrica babilónica

Jens, H. (2017). [e-Book] Algebra in Cuneiform: Introduction to an Old Babylonian Geometrical Technique, Edition Open Access, 2017.

Este libro de texto analiza varios textos en “traducción conforme”, es decir, una traducción en la que el mismo término babilónico se traduce siempre de la misma manera y, lo que es más importante, en la que los diferentes términos se traducen siempre de manera diferente. Se proporcionan apéndices para los lectores que están familiarizados con la Asiriología básica, pero se evitan los detalles filológicos. Todos estos textos son de la segunda mitad del período babilónico antiguo, es decir, 1800-1600 AEC. Es en efecto durante este período que la disciplina “algebraica”, y las matemáticas babilónicas en general, culminan. Aunque algunos textos del último período muestran algunas similitudes con lo que viene del período babilónico antiguo, no son más que remanentes. Más allá de analizar los textos, el libro da una caracterización general del tipo de matemáticas involucradas, y lo ubica dentro del contexto de la escuela de escribas de la antigua Babilonia y su cultura particular. Por último, describe el origen de la disciplina y su impacto en las matemáticas posteriores, sin olvidar la geometría de Euclides y el álgebra genuina, tal como se creó en el Islam medieval y se retomó en las matemáticas medievales y renacentistas europeas.