La historia de la ciencia en un mundo de lectores

Dagmar, S. and N. H. C. Angela (2019). [e-Book] The History of Science in a World of Readers, Edition Open Access, 2019.

¿Qué papel deberían desempeñar los historiadores de la ciencia, la tecnología y la medicina en la comunicación de su propia literatura – sus métodos y preocupaciones – a través de las fronteras lingüísticas? Esta antología es una respuesta proactiva a esta pregunta. A medida que Occidente y Oriente se relacionan cada vez más estrechamente a través de los viajes, el comercio y -no menos importante- la globalización del conocimiento, los siete ensayos de este volumen deberían estimular nuevos compromisos entre los lectores ingleses y chinos sobre la centralidad de la ciencia, la tecnología y la medicina para nuestras historias y nuestro futuro. Una selección más amplia de esta influyente literatura, publicada en inglés desde 1990, ha sido traducida al chino y publicada en China en un volumen complementario. La serie Estudios de la Biblioteca de Investigación Max Planck para la Historia y el Desarrollo del Conocimiento está dedicada a temas clave de la historia y el desarrollo del conocimiento, reuniendo perspectivas de diferentes campos y combinando la investigación empírica basada en fuentes con enfoques teóricos. Los estudios suelen presentar volúmenes de grupos de trabajo con enfoques integradores. Los volúmenes están disponibles tanto en forma de libros impresos a pedido como de publicaciones de acceso abierto en la Internet.