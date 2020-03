Las revistas académicas y el plan S La transición editorial a la ciencia abierta

Ollé Castellá, Candela. Las revistas académicas y el plan SLa transición editorial a la ciencia abierta. Telos: Cuadernos de comunicación e innovación, ISSN 0213-084X, Nº. 112 (2019), págs. 18-21

Texto completo

Los principales retos para los que se deben preparar las revistas académicas vienen marcados por el Plan S, que determina el ritmo y calendario de implementación y apertura a 1 de enero de 2021. A partir de este momento, toda la producción científica financiada con fondos públicos tendrá que estar en abierto, en revistas o repositorios, para que el conocimiento pueda estar disponible para la sociedad.

Retrocedemos al año 2011 cuando la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y su artículo 37 centrado en la “Difusión en acceso abierto” ya detallaba en cinco puntos las medidas a implementar para poder tener un verdadero acceso abierto a la ciencia en España. Desde entonces, numerosos estudios y autores han evaluado el grado de cumplimiento de esta ley dando como resultados porcentajes de cumplimiento muy bajos (nueve por ciento) (FECYT, 2016). No en vano, la citada ley en su último punto, el seis, retrocedía en avances: “Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones, y no será de aplicación cuando los derechos sobre los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación sean susceptibles de protección”.

En estos ocho años han surgido muchos informes, mandatos, manifiestos institucionales, etc. que han intentado avanzar en el camino sin notable éxito, pero no ha sido hasta el Plan S —publicado en 2018— que se ha acelerado la transición hacia el ya conocido acceso abierto y la ciencia abierta.

El Plan S consta de un objetivo y diez principios con la finalidad de que —a partir del 1 de enero de 2021— todas las publicaciones —con un claro énfasis en las publicaciones académicas revisadas por pares— financiadas con subvenciones públicas sean de acceso abierto, bien publicadas en revistas o repositorios.

El Plan S establece diez principios para conseguir estos objetivos:

1. Los autores deben conservar los derechos de autor de sus publicaciones, que deben publicarse bajo una licencia abierta como Creative Commons (CC BY).

2. Los miembros de la coalición deben establecer criterios y requisitos sólidos para las revistas y plataformas de acceso abierto que cumplan con los requisitos.

3. También deberían ofrecer incentivos para la creación de revistas y plataformas de acceso abierto compatibles si aún no existen.

4. Las tasas de publicación deben ser sufragadas por los financiadores o las universidades, no por investigadores individuales.

5. Dichas tasas de publicación deben ser estandarizadas y limitadas.

6. Las universidades, las organizaciones de investigación y las bibliotecas deben alinear sus políticas y estrategias.

7. Para los libros y monografías, el plazo podrá ampliarse más allá de 2021.

8. Los archivos y repositorios abiertos deben ser reconocidos por su importancia.