Los lectores digitales/audio son mayoría frente a los lectores que sólo leen libros impresos

How Do We Read? Let’s Count the Ways: Comparing Digital, Audio, and Print-Only Readers. Survey of Public Participation in the Arts (SPPA), 2019

Este informe analiza los datos de la encuesta Survey of Public Participation in the Arts (SPPA), que la Fundación Nacional de las Artes llevó a cabo en colaboración con la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Ofrece una visión estadística de cómo los adultos estadounidenses participan en la lectura de ocio y otras actividades literarias, como lecturas de autores, clubes de libros y escritura creativa. La encuesta identifica tres grupos de adultos: no lectores, lectores sólo en papel y lectores digitales/audio. (Esta última categoría describe a los adultos que leen libros electrónicos o escuchan audiolibros, pero que también pueden haber leído libros impresos).

Informes anteriores del National Endowment for the Arts han mostrado disminuciones a largo plazo en la lectura de libros y en la lectura de textos literarios como novelas y cuentos cortos. Para aquellos que se preocupan por el futuro de los libros y la literatura, el nuevo informe da testimonio de la vitalidad de las plataformas digitales y de audio en la cultura literaria actual. Por ejemplo, cuando damos cuenta de los adultos que escuchan audiolibros, el número total de adultos que se dedican a los libros es más comparable a las cifras de años anteriores. Además, los datos muestran que mientras que los lectores mayores leen libros a un ritmo mayor que los más jóvenes, la lectura digital/audio es más común entre los lectores más jóvenes que entre los mayores. De hecho, los lectores digitales/audio consumen más libros por término medio y participan en otras actividades culturales a un ritmo más elevado que los lectores que sólo leen libros impresos.

Resultados fundamentales del estudio: