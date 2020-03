Encuesta sobre el uso y percepción de los libros de texto de acceso abierto en universidades

Anderson, T., & Cuttler, C. (2020). Open to Open? An Exploration of Textbook Preferences and Strategies to Offset Textbook Costs for Online Versus On-Campus Students. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 21(1), 40-60. https://doi.org/10.19173/irrodl.v20i5.4141

A medida que las iniciativas de libros de texto abiertos están en aumento, una literatura floreciente ha comenzado a explorar las percepciones de los estudiantes sobre los libros de texto con licencia abierta utilizados en la educación superior.

La mayor parte de esta investigación no ha tenido en cuenta las posibles diferencias en las percepciones de los estudiantes en línea y no ha podido incluir un grupo de control de estudiantes que usan libros de texto tradicionales. Por lo tanto, los autores emplearon un diseño 2 x 2 para comparar directamente las percepciones de los estudiantes en línea con los estudiantes en el campus asignados a libros de texto abiertos o tradicionales. Estudiantes ( N= 925) inscritos en múltiples secciones de cursos de psicología en una institución mediana R1 completaron una encuesta sobre sus percepciones del formato y las características de su libro en particular, así como las estrategias que suelen emplear para compensar el costo de los costosos materiales del curso.

Los resultados revelaron que los estudiantes en línea y presenciales informan estrategias dispares para compensar los altos costos de los libros de texto, diferentes preferencias en formatos de libros de texto (impresos versus digitales versus ambos) cuando el costo no es un factor, y las diferencias en sus calificaciones de la importancia de varios características del libro de texto. Además, los resultados indican que el uso de libros de texto abiertos puede aumentar la preferencia por los libros de texto digitales gratuitos sobre los libros de texto impresos pagados.

En base a estos resultados, Los autores sugieren que los campus podrían considerar brindar apoyo personalizado a diferentes poblaciones de estudiantes a medida que las iniciativas de libros de texto ganen popularidad en los campus universitarios. Además, sugieren que la exposición previa a los libros de texto abiertos puede aumentar la disposición de los estudiantes a usar materiales con licencia abierta en futuros cursos. Recomiendan investigaciones futuras sobre esta cuestión, utilizando diseños longitudinales dentro de los sujetos.