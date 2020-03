Encuesta sobre las implementaciones de REA en 13 instituciones de educación superior

McGreal, R. (2019). A Survey of OER Implementations in 13 Higher Education Institutions. The International Review of Research in Open and Distributed Learning , 20 (5), 141-145. https://doi.org/10.19173/irrodl.v20i5.4577

Las instituciones en muchas jurisdicciones están en proceso de implementar Recursos Educativos Abiertos (REA). Este breve documento se basa en un informe encargado por Contact North / Contact Nord como parte de su serie Pockets of Innovation para comprender mejor el impacto de las implementaciones de REA en diversas instituciones.

La investigación analiza 13 implementaciones diferentes de REA en el nivel postsecundario: tres colegios comunitarios y una universidad. Cuatro están en los Estados Unidos; tres universidades y un colegio en Canadá; y cinco universidades internacionales: en África, Oriente Medio, América del Sur y el sudeste asiático.

El formato de la investigación siguió un modelo estándar de investigación de cinco puntos:

Oportunidad: ¿Por qué decidieron implementar REA? Innovación: ¿qué hicieron? Beneficios: ¿Cuáles fueron los resultados de la intervención? Desafíos: ¿Cuáles fueron los problemas en la implementación? Potencial: ¿Cómo ven el futuro del proyecto?

Los datos recopilados consistieron en investigar documentos relevantes y solicitar opiniones de los participantes principales en las implementaciones de REA. Toda la información se tomó directamente de entrevistas telefónicas o mediante el estudio de la documentación disponible en artículos o en sitios web. El único consenso encontrado entre las diferentes implementaciones fue sobre el ahorro de costos que REA proporcionó a los estudiantes y / o la administración, con ningún otro punto generalmente acordado en las cinco áreas de investigación. Además, no hubo otros puntos de consenso entre las instituciones de Canadá, Estados Unidos y las cinco instituciones internacionales.

El ahorro de costos para los estudiantes fue el único consenso acordado (12/13 instituciones). El único caso atípico fue una institución (Universidad de Athabasca en Canadá) que incluyó los costos del material del curso en la matrícula. Esta institución informó sobre ahorros significativos para la institución. Otras siete instituciones también informaron ahorros de costos superiores a los de los estudiantes.