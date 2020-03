Estudio sobre blockchain: aspectos legales, de gobernanza e interoperabilidad

Study on Blockchains – Legal, governance and interoperability aspects SMART 2018/0038. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020

Texto completo

Blockchain y Distributed Ledger Technologies (DLT) como un conjunto de tecnología de confianza es una clave en el flujo libre de datos que sustenta cada sociedad impulsada por los datos. El estudio proporciona un análisis extenso sobre escenarios en la construcción de un marco legal de la UE para desarrollar e implementar blockchain y DLT.

El objetivo general del estudio es proporcionar pruebas y apoyo a los enfoques de política y las medidas concretas en el marco de la iniciativa europea de blockchain y contribuir a la elaboración de una estrategia de la UE a la luz de la la tecnología de blockchain. Por consiguiente, en el estudio se analiza y evalúa el marco jurídico de la UE en relación con la tecnología blockchain y se presentan opciones de política en los casos en que es necesario hacer ajustes o aclaraciones. En el estudio también se evalúa los efectos de la blockchain y estas opciones de política con miras a considerar la evolución futura de la política de la cadena en bloque.