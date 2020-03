Industria 4.0 y movimiento creador: hacia un ecosistema europeo de fabricación abierta

Raúl Tabarés, Tatiana Bartolomé, Laura Martelloni, Dario Marmo, Luisa de Amicis, Silvia Binenti, Erika Rushton, Lubomir Billy. Exploring the Emergent Open Manufacturing Industry: Harnessing the power of Digital Social Platforms to shake up makers and manufacturing entrepreneurs towards a European Open Manufacturing ecosystem. Open Maker, e European Union’s Horizon 2020, 2016

El objetivo de este libro blanco v1.0 es ofrecer una visión completa de dos paradigmas de la más alta calidad. importancia para el futuro de la Manufactura Europea; la Industria 4.0 y el movimiento de los fabricantes. Estas dos tendencias pueden ser dispares, pero al mismo tiempo, como mostramos en este documento, hay claras sinergias entre ellas que pueden ayudar a afrontar los retos que la digitalización de la que la industria puede crear en las PYMES, las cadenas de valor, la fuerza de trabajo y la sociedad. Por eso es tan importante ayudara crear infraestructuras alternativas que reúnan a los fabricantes y los constructores para crear una innovación colaborativa que pueda prosperar en nuevas oportunidades de negocio y mitigar el las externalidades negativas de las innovaciones tecnológicas.

Este documento está organizado en torno a tres temas que corresponden al edificio principal de bloques del proyecto OPENMAKER; la Industria 4.0, el movimiento creador y la combinación de ellos en el desarrollo de un ecosistema de innovación abierta a lo largo del desarrollo de LES. Se empieza por la identificación de los principales retos a los que se enfrenta hoy en día la industria europea en la transición hacia la Fábrica del Futuro. En la segunda sección, explicamos los orígenes del movimiento de fabricantes y cuáles son las principales motivaciones y valores que se encuentran en este movimiento de base que se está extendiendo rápidamente en todo el mundo. Por último, se destaca cómo el proyecto OPENMAKER proporciona un ecosistema alternativo a las comunidades que quieren participar en las oportunidades que el diseño abierto y la fabricación abierta establecen a través de los valores empresariales, los modelos de negocio, los procesos de producción y las prácticas.

La primera versión de este libro blanco tiene como objetivosentar las bases para una consulta pública de cómo estas ideas están floreciendo en los diferentes ecosistemas y cómo pueden ser impulsadas por los responsables políticos. El El espíritu del documento radica en cómo el apoyo al movimiento maker puede ayudar a favorecer el la transformación de la industria europea hacia la adopción de una innovación abierta paradigma apoyado por las tecnologías de código abierto, la producción social y las redes basadas en organizaciones que pueden ayudar en el desafío de la digitalización.