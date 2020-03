El Movimiento Maker, la promesa de la Educación Superior y el futuro del trabajo

Wigner, Aubrey. The Maker Movement, the Promise of Higher Education, and the Future of Work. Arizona State University, 2017

Texto completo

El siglo XXI será el escenario de numerosos cambios en los sistemas de educación en respuesta a un entorno tecnológico en rápida evolución en el que los conjuntos de aptitudes y las estructuras de carrera existentes pueden dejar de existir o, como mínimo, cambiar drásticamente. De igual modo, la naturaleza del trabajo también cambiará para que sea más automatizado y más intensivo tecnológicamente en todos los sectores.

El mero hecho de tener conocimientos técnicos o la capacidad de procesar y retener los hechos no garantizará en modo alguno el éxito en la educación superior o una carrera satisfactoria. Por el contrario, el futuro valorará a los educados de manera que se fomente la colaboración con la tecnología, el pensamiento crítico, la creatividad, las aptitudes de comunicación claras y las estrategias sólidas de aprendizaje permanente. Estos cambios plantean un desafío para la promesa de la educación superior de la empleabilidad y el éxito después de la graduación. Abordar cómo preparar a los estudiantes para un futuro tecnológicamente incierto es un desafío. Un posible modelo de educación para preparar a los estudiantes para el futuro del trabajo se puede encontrar dentro del Movimiento Maker. Sin embargo, no se comprende del todo qué partes de este movimiento son más significativas para implementar en la educación en general, y en la educación superior en particular.

A través del análisis cualitativo de casi 160 entrevistas a fabricantes adultos, jóvenes fabricantes y padres de jóvenes fabricantes, este estudio expone cómo los fabricantes están aprendiendo, qué están aprendiendo y cómo estas cualidades son aplicables a los objetivos de la educación y al futuro del trabajo en el siglo XXI.

Esta investigación demuestra que los fabricantes están aprendiendo valiosas habilidades para prepararse para el futuro del trabajo en el siglo XXI. Los fabricantes están aprendiendo habilidades de comunicación, habilidades técnicas de fabricación y diseño, y desarrollando estrategias de aprendizaje permanente que les ayudarán a prepararse para la vida en un futuro cada vez más integrado tecnológicamente. Este trabajo discute qué aspectos del Movimiento Maker son los más importantes para la integración en la educación superior.