FryskLab: el laboratorio móvil de las bibliotecas holandesas

FryskLa

FryskLab es un FabLab móvil, desarrollado por Bibliotheekservice Fryslân. Es el primer FabLab oficialmente alimentado por una biblioteca en Europa.

FryskLab intenta crear interés en la tecnología y en las habilidades de los fabricantes, estimulando así la alfabetización digital. Los usuarios del laboratorio pueden utilizar herramientas y habilidades para diseñar y remezclar su entorno personal y compartirlo con los demás.

Al ser móvil, FryskLab aporta recursos, posibilidades y nuevas formas de trabajar a los lugares que más lo necesitan (escuelas, pequeños pueblos, empresas, etc.) Con FryskLab se asegura especialmente una fuerte colaboración con el mundo de la educación. Su objetivo es (re)vitalizar el entusiasmo de los niños por la tecnología, pero sobre todo las habilidades del siglo XXI que son obligatorias para estar capacitados en un futuro (cercano): espíritu empresarial, intercambio de información, colaboración, resolución de problemas y creatividad.

Dado que la provincia rural de Fryslân tiene un sólido historial de artesanía cultural, industria manufacturera y autosuficiencia, un FabLab móvil puede ser una solución satisfactoria para algunos de los principales problemas de Fryslân: una pobreza infantil relativamente alta (17% con una tasa media de pobreza del 8% en los Países Bajos), un gran número de estudiantes que abandonan la escuela sin un certificado o diploma (también 17%), lo que a la larga da lugar a una escasez de trabajadores cualificados.

Con el FryskLab es posible empoderar a los ciudadanos y romper este círculo vicioso y poner la renovada biblioteca pública en el centro de la sociedad.

De esta manera, FryskLab es tanto una innovación en las bibliotecas como una cultura de creación. Y sobre la movilidad en una zona rural. Esto

Herramientas y equipos:

Impresora 3D Builder

Impresora 3D Ultimaker 1

Impresora 3D Ultimaker 2 Go (x6)

Impresora 3D Up Plus

Láser de espectro completo 40W/45W CO2 Hobby

Escáner 3D de Makerbot

Makey Makey kits

Kits de Little Bits

3Doodler 3D print pen

Apple Macbook Air (x10)

HP Probook 450 (x15)

Laptop de Dell para el cortador láser

Cápsula de tiempo Apple AirPort

Apple TV

iPad

Tablilla de la Galaxia Samsung (x6)

Samsung LED TV

Doodle 3D (x8)

Arduinos

Kits de inicio de conducción desnuda

un juego de cajas de Ake Nygren’s Maker (incluyendo entre otros Raspberry Pi, Quirkbots, Leap Motion, Strawbees)

herramientas de mano variadas