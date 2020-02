En la librería “Gulyanda”

Poesía de poeta kazajo Erlan Zhunis dedicada a la librería de Gulyanda en Kazajistán

EN LA LIBRERIA “GULYANDA”

Almatý

Septiembre.

Ya es de noche.

Una tienda de libros…

“Dueño, no mire el reloj!”

Entiendo que en tu casa

Te están esperando,

Pero no tengo ninguna razón para irme.

En la ciudad de los sentimientos

Se celebran las fiestas,

Pero las flores no tienen olor urbano.

Al otro lado,

Están los gritos de los ruidosos sabelotodo.

En este lugar reside la mansa sabiduría.

Y otras sabidurias,

Orgullosas y soberbias

Que están dentro de los libros.

Ya aburridos de sí mismos.

Y mañana, tal vez, yo también vendré aqui

En un libro como este,

lo presiento

Dueño,

Yo sé que voy a venir de todos modos,

Así que entiendeme y permiteme estar aqui.

Oh, entonces podrás venderme caro

A todas las jóvenes lectoras.

¡Por tu bondad de hoy

Mi madre te va a bendecir!

Las estanterias de libros

Son como las cinturas de bellas mujeres.

Flexibles.

Aguantan el peso

Los ancianos encuadernados

Mis manos son como las novias educadas.

No mojan los dedos en el nectar

No manchan los puros sueños y deseos,

Sólo acarician los lomos y sienten

El aliento de cada palabra

La palpitación

Del corazón, en el cual se asientan

ceras derretidas de la literatura,

Tan calientes en los pensamientos

De un solitario ciudadano

Escondido en la multitud,

La sabiduria es

El silencio.

Solo las páginas de los libros gritan,

Los soberbios ancianos juegan conmigo:

Este joven necio no se tranquiliza

Quiere estar con nosotros!”

Y Luego ellos se encogen de hombros,

Como si estuvieran respondiendo

A sus propios pensamientos.

No pueden sacar a nadie de su cueva,

Porque se habían convertido

En una caverna platónica

Ellos mismos.

Oh, ancianos, os quiero,

Aunque vosotros no sabéis querer,

Quiero aprender de vosotros

Cómo no perecer en este mundo:

¡Cómo morir, ya lo se!

Tengo pocos coetáneos

Yo, nacido del padre Pensamiento

Y de la madre Tristeza.

Almatý.

Septiembre

Ya es de noche.

Una tienda de libros…

Cierro la puerta desde fuera,

Porque en la calle

Me espera mi soledad

Y soy su único amigo

Erlan Zhunis, un poeta kazajo, nació en 1984. En 2007 se graduó de la facultad de idiomas del mundo de la universidad estatal MHDulati en Taraz.