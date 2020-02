Facebook pone a disponibles un conjunto de datos para investigación académica a través de Social Science One

Gary King and Nathaniel Persily. Unprecedented Facebook URLs Dataset now Available for Academic Research through Social Science One. February 13, 2020

Ver noticia

Social Science One y Facebook han completado, y ahora están poniendo a disposición de los investigadores académicos, uno de los conjuntos de datos de ciencias sociales más grandes jamás construidos.

Se procesaron aproximadamente un exabyte (un quintillón de bytes, o mil millones de gigabytes) de datos brutos desde la plataforma. El conjunto de datos contiene un total de más de 10 billones de números que resumen información sobre 38 millones de URL compartidas más de 100 veces públicamente en Facebook (entre el 1/1/2017 y el 31/07/2019). También incluye características de las URL (como si los usuarios las verificaron o marcaron como discurso de odio) y los datos agregados sobre los tipos de personas que vieron, compartieron, dieron me gusta, reaccionaron, compartieron sin ver e interactuaron de otra manera con estos enlaces.

Este conjunto de datos permite a los científicos sociales estudiar algunas de las preguntas más importantes de nuestro tiempo sobre los efectos de las redes sociales en la democracia y las elecciones con información a la que nunca antes habían tenido acceso.