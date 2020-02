Bibliotecas universitarias que utilizan la tecnología de realidad virtual para preservar el pasado

How virtual reality can help us preserve the past | Michelle Rebaleati | TEDx University of Nevada

Vídeo

Michelle Rebaleati utiliza la realidad virtual para archivar colecciones digitales en la biblioteca de la Universidad de Nevada, Reno. Sus proyectos incluyen recorridos por los murales, artefactos antropológicos y experiencias en primera persona. Estos proyectos tienen el poder de hacer que la gente regrese en el tiempo para visitar lugares, interactuar con cosas e incluso revivir los recuerdos de la gente. Ella cree que las bibliotecas no son el único lugar para catalogar estos medios… La tecnología nos ha permitido a todos construir y preservar nuestros propios registros digitales para las generaciones venideras.

Michelle es Especialista en Producción Multimedia en el @One Digital Media Services del Centro de Conocimiento Mathewson-IGT de la Universidad de Nevada, Reno. Además de sus funciones de ingeniería para eventos de medios relacionados con la universidad, Michelle es productora de contenidos en video digital, audio y, más recientemente, realidad virtual.

Su posición le permite obtener un conocimiento avanzado de las tecnologías que se ofrecen a los estudiantes y a la facultad. Esto llevó a Michelle a centrarse en la realidad virtual, específicamente en una capacidad de preservación cultural. Sus proyectos incluyen la documentación de experiencias de inmersión en Burning Man y el archivo del arte callejero público de Reno Reno Street Art Project en una aplicación de RV interactiva.

Michelle es una defensora de la difusión y el avance de la RV en casos de uso pragmático. Ella cree en la RV como una máquina de empatía, capaz de compartir experiencias en primera persona que nos permiten virtualmente caminar una milla en los zapatos de cada uno. Comparte este punto de vista en su premiado documental “Walking With Reality,“.

