¿Deberían las bibliotecas ocuparse de los datos públicos de sus ciudades?

Linda Poon “Should Libraries Be the Keepers of Their Cities’ Public Data?“, CityLab 2020

El artículo de Linda Poon analiza las formas en que las bibliotecas públicas se ocupan de los datos abiertos y, en ese proceso, plantea interesantes cuestiones sobre la ética de la difusión de datos y la función de las bibliotecas en la protección de la privacidad.

Aunque se centra en las bibliotecas públicas, este artículo plantea cuestiones interesantes que se aplican también a los entornos académicos, en particular a medida que las bibliotecas universitarias aumentan su compromiso con los datos digitales, la alfabetización digital y los proyectos de DH que implican datos públicos.

En los últimos años, docenas de ciudades de EE.UU. han liberado grupos de datos públicos. Es un esfuerzo para mejorar la transparencia e impulsar la innovación, y si se hace bien, puede tener éxito en ambos: Los gobiernos, las organizaciones sin fines de lucro y los desarrolladores de aplicaciones por igual han acogido con entusiasmo esos datos, con la esperanza de mejorar todo, desde las condiciones de las comunicaciones hasta la calidad del aire y la entrega de alimentos.

Pero lo que a menudo se pierde en la conversación es la idea de cómo se deben recopilar, gestionar y difundir los datos públicos para que sirvan a todos -en lugar de sólo a unos pocos ciudadanos- y para que se protejan la privacidad y los derechos de las personas. Ahí está el papel de los bibliotecarios en la gestión de datos.

“En cuanto a la forma en que deben manejarse los datos privados y públicos, no existe realmente un modelo sólido”, dice Curtis Rogers, director de comunicaciones de Urban Library Council (ULC), una asociación de las principales bibliotecas de América del Norte. “Así que tener a la biblioteca como la institución local de mayor confianza, y darles esa responsabilidad, es un paradigma totalmente nuevo de cómo se podrían manejar los datos en un gobierno local”.

De hecho, los bibliotecarios han sido durante mucho tiempo defensores de la inclusión digital y la alfabetización. Ya que las bibliotecas se comprometen a proteger los datos de los usuarios y a menudo eliminan los registros de las búsquedas. Pero, ¿qué significa para el compromiso de la biblioteca con sus usuarios? Las bibliotecas necesitarán un apoyo importante. No sólo en cuanto a financiación y habilidades, sino también en cuanto a la autonomía de las decisiones que toman con los datos.

Las bibliotecas ya están involucradas con los datos de sus ciudades. La Biblioteca Pública de Chattanooga (que no formaba parte del grupo de trabajo, pero es miembro de la ULC) empezó a albergar el portal de datos abierto de la ciudad en 2014, convirtiendo una institución tradicionalmente centrada en un centro de datos comunitario.

Bajo una iniciativa financiada por la Fundación Knight llamada Open Data to Open Knowledge, Boston se asoció con su biblioteca pública para renovar el programa de datos abiertos de la ciudad en 2015 con el objetivo de impulsar el compromiso entre el público y los datos de la ciudad. La biblioteca, que forma parte del grupo de trabajo de la ULC, ayudó en última instancia a catalogar el tesoro de datos existentes de Boston en un portal fácil de usar. Al hacerlo, dejaron claro que los datos son parte del dominio público, sin restricciones de acceso.

Para asegurar que los datos sean verdaderamente equitativos, la iniciativa de la ULC hará hincapié en la educación. Es decir, ayudar a los residentes a comprender cómo utilizan sus datos los gobiernos y las entidades privadas, así como las implicaciones de esos usos, y a conocer su privacidad y sus derechos sobre los datos.

Las bibliotecas públicas ya proporcionan servicios como capacitación en informática, apoyo técnico y preparación para el trabajo. Para Pam Ryan, directora de desarrollo e innovación de servicios de la Biblioteca Pública de Toronto, enseñar a conocer los datos es el siguiente paso: “Las bibliotecas públicas son las primeras defensoras de la privacidad digital; tenemos experiencia en políticas de datos y gestión de la información, y hace tiempo que desempeñamos ese papel en la construcción de la ciudad”, afirma.