Brecha digital móvil en las economías emergentes

Silver, L. Vogels, E. A… Mobile Divides in Emerging Economies. Washington: Pew Research, 2020

Texto completo

Aunque la propiedad de los teléfonos móviles, especialmente los teléfonos inteligentes, se extiende rápidamente en todo el mundo, todavía hay un número notable de personas en las economías emergentes que no poseen un teléfono móvil o que comparten uno con los demás. Una encuesta del Centro de Investigación Pew en 11 economías emergentes revela que una mediana del 6% de los adultos no usa teléfonos en absoluto, y una mediana del 7% no posee teléfonos, sino que los toma prestados de otros. Las divisiones móviles son más pronunciadas en Venezuela (32%), India (30%) y Filipinas (27%), países donde aproximadamente tres de cada diez adultos no poseen un teléfono móvil.