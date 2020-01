La revisión científica abierta podría ser una solución a la proliferación de revistas depredadoras

Heimstädt. Maximilian ; Dobusch, Leonhard. To address the rise of predatory publishing in the social sciences, journals need to experiment with open peer review. London School of Economics. (LSE), 2020

La mayoría de los estudios sobre publicaciones depredadoras se han centrado en el fenómeno en las ciencias naturales y de la vida. En este artículo, Maximilian Heimstädt y Leonhard Dobusch analizan el potencial perjudicial de las revistas de depredación para las ciencias sociales y, en concreto, para la investigación de gestión. Identificando las principales amenazas que plantean las publicaciones depredadoras, y sostienen que la revisión abierta por pares podría servir para mitigar algunos de estos desafíos y fomentar una forma más constructiva de producción de conocimiento.

El paradigma del acceso abierto tiene el potencial de hacer que la difusión del conocimiento académico sea más rápido y más equitativo, pero también conlleva desafíos. Uno de ellos es el aumento de las revistas de acceso abierto depredadoras. Las revistas depredadoras aceptan los manuscritos presentados de manera muy rápida (a veces en unos pocos días) y a menudo no realizan la revisión científica del artículo, o sólo lo hacen superficialmente, lo que les permite beneficiarse en gran medida de los cargos por procesamiento de artículos (APCs). Los cálculos actuales muestran que la publicación depredadora es una tendencia creciente, con una “población” registrada de 1800 revistas depredadoras en 2010, que creció a más de 8000 revistas de este tipo en 2014.

La amenaza de las publicaciones depredadoras

A pesar de la creciente conciencia del fenómeno de las publicaciones depredadoras, el debate sobre este tema en las ciencias sociales ha sido limitado. Por lo tanto, decidimos explorar la publicación depredadora en nuestro propio campo: la investigación de gestión. Para ello, realizamos un análisis en profundidad de 639 revistas de gestión depredadora que identificamos a partir de la lista negra de Cabell. Entre otros temas, nos centraremos en dos amenazas interrelacionadas que estas revistas representan para la investigación de gestión y las ciencias sociales en general.

En primer lugar, las revistas depredadoras son una amenaza para el campo de la investigación de gestión, porque pueden utilizarse estratégicamente para legitimar ideologías de gestión, modelos de negocio moralmente cuestionables o prácticas discriminatorias de RRHH. Cuando las revistas afirman realizar una revisión por pares, pero realmente no la hacen, proporcionan una infraestructura ideal para el “lavado científico” de las ideas idiosincrásicas. En segundo lugar, las revistas depredadoras pueden utilizarse para deslegitimar disciplinas (o subdisciplinas) a través de artículos falsos. Esto se hizo evidente en las recientes publicaciones dirigidas a la disciplina de los estudios de género, en las que las deficiencias en los procesos de revisión por pares permitieron la publicación de investigaciones espurias y de mala fe.

Casos como estos ponen de manifiesto cómo la naturaleza oscura de la revisión por pares ofrece oportunidades, tanto para las prácticas comerciales sin escrúpulos de las editoriales depredadoras como para los provocadores que tratan de socavar y desacreditar áreas de investigación legítimos. Además, un sistema diseñado para asegurar la integridad de un riguroso control de calidad académica, por el contrario, dificulta que las comunidades de investigación, a menudo marginadas, puedan demostrar que mantienen altos estándares de evaluación de la investigación.

Revisión abierta por pares: transparencia y diálogo

Desde principios de la década de 1990, los académicos de todos los campos han experimentado con formas en las que el modelo de “doble ciego” podría servir para mediar en problemas como los descritos anteriormente. Creemos que tales formas de “revisión abierta por pares” pueden frenar a las revistas depredadoras creando una norma para la publicación científica que no pueden cumplir, mientras que al mismo tiempo aumentan el rigor y la relevancia de la investigación al incluir una gama más amplia de interesados. Las revisiones sobre la revisión abierta por pares encuentran más de 120 definiciones, pero las prácticas subyacentes pueden agruparse en dos categorías, cada una de ellas con sus propias implicaciones para la dinámica de la producción de conocimiento.

Las prácticas transparentes de revisión por pares pueden ser un medio para que las revistas de renombre se diferencien de las revistas depredadoras. Cuando las revistas de prestigio deciden hacer visible el laborioso trabajo de los autores, revisores y directores, las revistas predatorias no podrán igualar estos esfuerzos. Por lo tanto, resultará más fácil identificar y deslegitimar las revistas que carecen de una adecuada revisión por pares. Las diferentes formas de transparencia pueden utilizarse de forma selectiva o combinarse, dependiendo de su adecuación a las normas y rutinas existentes en una comunidad académica:

Identidades abiertas: Los autores y los revisores conocen las identidades de los demás.

Informes abiertos: Los informes se publican junto con el manuscrito aceptado.

Plataformas abiertas: La revisión no es organizada por la revista que la publica, sino por otra organización.

Las prácticas de revisión por pares dialógicas permiten más y nuevas formas de comunicación entre autores, editores, revisores y otros públicos. Las prácticas de revisión dialógica por pares son un medio organizativo para fomentar el desarrollo de las revisiones y, por lo tanto, para crear mejores y más interesantes artículos de investigación. Como en el caso de la revisión transparente, se pueden utilizar varias formas de diálogo, individualmente o en combinación:

Participación abierta: Todos los miembros de la comunidad en general pueden revisar un manuscrito no publicado.

Interacciones abiertas: La discusión directa y recíproca entre autores y revisores es posible y se promueve.

Manuscritos de pre-revisión abiertos: Los manuscritos originales se ponen a disposición en los servidores de preprints antes de que comience el proceso de revisión.

Comentario abierto de la versión final: Es posible hacer comentarios abiertos sobre el manuscrito final

Construir una coalición abierta de revisión por pares

Hay debates en curso sobre los efectos potencialmente negativos de la revisión abierta entre pares, por ejemplo, el riesgo de que los investigadores que se encuentran al principio de su carrera teman realizar una evaluación crítica del trabajo de un académico establecido por temor a represalias. Sin embargo, creemos que en las ciencias sociales, las oportunidades de la revisión abierta por pares justifican al menos los experimentos con diferentes formas de apertura, aunque sólo sea para determinar mejor qué formas de revisión abierta por pares funcionan mejor y en qué contextos. Sin embargo, hasta la fecha encontramos que sólo hay muy pocas revistas en la investigación de gestión y en las ciencias sociales en general, que se atreven a establecer tales experimentos (con notables excepciones como el Journal of Peer Production). Para estimular tales experimentos con una revisión abierta por pares, las oportunidades de trabajo de promoción difieren entre los roles en el sistema de publicación.

Los editores y los miembros del consejo de redacción tienen una posición clara desde la cual abogar por la revisión abierta por pares. En el caso bien documentado de la revista de lingüística por suscripción Lingua, todo el consejo editorial renunció simultáneamente sólo para lanzar colectivamente una nueva revista de acceso abierto, Glossa. En el caso de las revistas más tradicionales, parece improbable que toda la revisión por pares se abra radicalmente sin proyectos piloto. Por lo tanto, recomendamos a los editores que aboguen por experimentar con la apertura en alguna sección suplementaria de la revista (por ejemplo, la sección de ensayos o de diálogo).

Los revisores también están en una posición favorable para abogar por la revisión abierta por pares, especialmente cuando trabajan en un campo que es relativamente escaso en cuanto a expertos de alto nivel, pero muy atractivo para los editores. En estos casos, los revisores pueden hacer depender su voluntad de revisión a condición de que los informes de revisión y/o el manuscrito original estén disponibles abiertamente. Por lo menos, en la mayoría de los casos tienen la oportunidad de compartir las revisiones a través de plataformas como Publons, señalando así a las revistas su voluntad de divulgar sus informes de revisión y su identidad.

Los investigadores en los primeros años de su carrera parecen estar en una posición menos favorable. Sin embargo, pueden servir como revisores ad-hoc para revistas que ya experimentan con una mayor apertura, como Business Research, Ephemera, o Organization Theory en el campo de la investigación de gestión. Los investigadores que se encuentran al principio de su carrera pueden apoyar aún más a los candidatos que se postulan para puestos en sociedades profesionales y que han expresado su interés en una mayor apertura en la publicación académica. Como representantes formales en estos organismos, estos candidatos pueden configurar sustancialmente el curso de las revistas de las sociedades científicas asociadas.

En última instancia, la creación de una coalición abierta de revisión por pares y el impulso de experimentos de apertura en la gestión y en otras revistas de ciencias sociales no sólo puede ayudarnos a frenar el aumento de las revistas depredadoras, sino que puede convertir esta amenaza en un impulso generador hacia una erudición más relevante y comprometida. El momento de empezar es ahora.