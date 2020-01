Colaboración entre bibliotecarios y periodistas

6 examples of newsroom-library collaborations

byCELESTE SEPESSYJan 3, 2020 in COLLABORATIVE JOURNALISM

Ver completo

Los periodistas proporcionan información de calidad. Los bibliotecarios ayudan a la gente a encontrar información de calidad. Ambos campos están arraigados en la promoción del compromiso cívico. Ambos son expertos en el contexto de las comunidades a las que sirven. Y ambos trabajan para reinventarse en el mundo digital.

Tiene sentido que los medios de comunicación y las bibliotecas colaboren. Eso es algo que nosotros en el News Co/Lab hemos creído desde el principio, y es algo que hemos visto funcionar muy bien en nuestras asociaciones con The Kansas City Star y The Telegraph en Macon, Georgia. Siempre nos alegra ver otros ejemplos de estas dos importantes instituciones colaborando para llevar a la gente noticias e información que impactan a su comunidad. (Y claramente estamos en buena compañía, como lo demuestra el artículo de Nieman Reports sobre por qué estas colaboraciones son tan importantes).

Aquí se exponen seis ejemplos de asociaciones entre periodismo y bibliotecas – que van desde programas de escuela secundaria hasta salas de redacción emergentes:

Narradores de Cuentos Sin Fronteras

El Dallas Morning News y la Biblioteca Pública de Dallas

Los estudiantes de la escuela secundaria de Dallas abordan historias serias – y se convierten en consumidores más inteligentes de los medios de comunicación – como parte de Storytellers Without Borders. Los estudiantes se reúnen una vez a la semana durante ocho semanas, trabajando en estrecha colaboración con periodistas, bibliotecarios y líderes de la ciudad para desarrollar artículos enfocados en la comunidad. “El objetivo de su programa conjunto es convertir a los estudiantes de secundaria de todo Dallas en periodistas comunitarios en ciernes, y al mismo tiempo ayudarles a darse cuenta de la importancia de las organizaciones de noticias y bibliotecas locales”, según Melody Kramer para Poynter en 2017.

El Tímpano’s Community Microphone

El Tímpano and the Oakland Public Library

La periodista Madeleine Bair lanzó El Tímpano para “crear canales de información bidireccionales que den poder” a los inmigrantes latinos de Oakland. Blair se instaló en mercados de granjeros, en las esquinas de las calles y – lo adivinó – en bibliotecas con un micrófono comunitario de oro de gran tamaño. El resultado: Entrevistó a más de 100 residentes sobre el costo de la vivienda. Para ver la historia completa, vaya al estudio de caso de Lenfest’s case study on El Tímpano.

“What’s Your KC Q?”

El Kansas City Star, la Biblioteca Pública de Kansas City y el News Co/Lab

En el proyecto “What’s Your KC Q?”, los reporteros y bibliotecarios responden a las preguntas de los lectores -enviadas a través de la herramienta de periodismo de compromiso Hearken- mientras muestran su trabajo. ¿El objetivo? Enseñar a los miembros de la comunidad cómo localizar y acceder a la información usando los recursos de la biblioteca, a la vez que se destaca la forma en que los reporteros descubren la información a través de registros públicos, entrevistas y otros métodos periodísticos. Infunde transparencia y compromiso en una colaboración impactante.

Library-based Broadcasts

NOWCastSA and San Antonio Central Library

NOWCastSA es la televisión pública para el pueblo. Este medio de comunicación en línea cubre noticias hiperlocales directamente desde el sexto piso de la Biblioteca Central de San Antonio. La directora ejecutiva Charlotte-Anne Lucas supervisa a un modesto personal que incluye a pasantes de secundaria y universitarios, quienes aprenden los fundamentos del periodismo y la importancia de conectarse con la comunidad. Las dos organizaciones también trabajan juntas en la programación, como en los talleres de alfabetización de noticias. Lucas dice que las dos organizaciones están profundamente conectadas. “Obviamente la dirección y el lugar nos dan credibilidad, pero realmente nos ha ayudado a conectarnos con la comunidad”, dice. “Es un espacio cómodo y seguro en el que la gente se siente libre de hacer preguntas y explorar ideas”. Si piensas en el periodismo como algo fundamental – el proceso de verificación – parece que este es un lugar sensato para estar”.

Sala de prensa de la Biblioteca Pop-up

La Biblioteca Pública de Calgary y su expansión

Calgary’s The Sprawl se llama a sí mismo “periodismo pop-up”. Es natural que el local financiado por el público tenga también una sala de redacción emergente. Para su séptima edición, The Sprawl abrió una sala de redacción en la nueva Biblioteca Central de la ciudad. “¿Cómo podemos tomar el concepto de una sala de redacción y abrirla?”, preguntó el fundador Jeremy Klaszus cuando presentó el proyecto. “¿Y si dejamos que los calgarianos participen en esa discusión? ¿Qué podríamos aprender?” El personal espera que esto estimule la participación cívica y un diálogo importante. Esto es lo que aprendieron del experimento (¡además de un fantástico cómic sobre las experiencias de los estudiantes!)

Taller de alfabetización de noticias para capacitar a los capacitadores. The Telegraph, Mercer University’s Center for Collaborative Journalism (CCJ), Middle Georgia Public Libraries (MGPL) and the News Co/Lab

The Telegraph en Macon, Georgia, unió sus fuerzas con CCJ y el Centro para la Alfabetización de Noticias (CNL) de la Universidad de Stony Brook, para ofrecer un taller de 8 horas de formación de formadores en alfabetización de noticias a los bibliotecarios de MGPL. Los participantes aprendieron acerca de la verificación, el equilibrio y el sesgo, la identificación de la opinión de los periodistas y la evaluación de las fuentes. Luego, los bibliotecarios crearon planes de lecciones para sus usuarios basados en conceptos de CNL como V.I.A. (verificación, independencia y responsabilidad) y “barrios de la información”.