Fabricación Digital: Entre el Do it Yourself y una nueva Revolución Industrial (OBS). Barcelona OBS Business School, 2015

Informe completo

OBS Business School, primera escuela de negocios online, presenta el informe Fabricación Digital, un análisis del estado actual del sector de la Fabricación Digital y las impresoras 3D.

Según OBS, la creación de nuevos nichos de mercado, que operan en base a la libertad y la creatividad que ofrece esta tecnología, son una posibilidad real, no necesariamente mediante la “venta de equipamiento”, sino mediante la presentación de servicios. Frente estas posibilidades se levantan algunas barreras derivadas tanto de la frialdad de los productores industriales para introducir los cambios organizativos y productivos derivados de la implantación de la tecnología, como de la poca adecuación de las regulaciones y estándares a las posibilidades que ofrece la tecnología. El desarrollo de I+D será una pieza clave para conseguir introducir esta nueva tecnología.

Se estima que el valor generado actualmente por las industrias inmensas en la fabricación digital o a partir de impresoras en 3D es de 188,15 millones de euros, con una tasa anual de crecimiento del 26% para el año 2016 y una previsión de crecimiento para el período 2016-2021 de casi un 30%. La industria miliar es la principal generadora de valor con un 30%, seguido de la arquitectura o industrias relacionadas con el hogar (22%), deporte (16%), transporte (14%), moda y entretenimiento (12%), y el sector médico y salud (6%).

Todos los datos apuntan a que la Fabricación Digital se convertirá en uno de los elementos definitorios de los procesos industriales del s. XXI. Como apuntan algunos analistas, va a ocurrir sin desplazar a la fabricación tradicional sea por motivos de la escala de la producción, sea por razón de los procesos industriales implicados.