Integrando la Biblioteca en el Sistema de Gestión del Aprendizaje

Clossen, Amanda, (ed.) “Integrating the Library in the Learning Management System” Library Technology Reports (vol. 54, no. 5), 2018

La integración de los recursos de la biblioteca en un sistema local de gestión del aprendizaje (LMS) puede racionalizarse mediante la aplicación del estándar de Interoperabilidad de las Herramientas de Aprendizaje (LTI), que permite la conectividad entre el LMS y otras herramientas de aprendizaje. A pesar de su conveniencia, la implementación de una herramienta LTI puede ser un proceso complicado tanto técnica como administrativamente. Este número de Library Technology Reports (vol. 54, no. 5), “Integrating the Library in the Learning Management System” , sigue el estudio de caso de la implementación a gran escala de la herramienta LTI de Springshare en CanvasCanvas por parte de las bibliotecas de la Universidad Estatal de Pensilvania. Comenzando con la recolección de datos que guió la estrategia, este informe cubrirá los aspectos técnicos de la implementación, con un enfoque en las guías y reservas. También se abordará la exploración para incorporar a los bibliotecarios en Canvas, así como los esfuerzos de divulgación y evaluación. A través de la experiencia de Penn State, se ilustrarán los principales obstáculos y puntos difíciles, así como las formas de anticipar y superar fácilmente estos desafíos.