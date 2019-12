Mercado, Ario Garza. Guía De Lecturas Sobre Planeación De Edificios Para Bibliotecas. 2nd ed., vol. no.1, Colegio De Mexico, 2000. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/j.ctv47w8bf.

Texto completo

ePub

Lo mejor es emprender la planeación de un edificio como una parte —muy importante por el alcance y la duración de sus efectos— de la planeación de la biblioteca y, por tanto, de la administración de ésta en términos de objetivos, funciones, organización, personal, colecciones, procesos, servicios, mobiliario, equipo y, last but not least, los usuarios que constituyen su razón de ser. Ésta es normalmentela responsabilidad de quien se hará cargo de la dirección de la biblioteca, en el largo plazo, y de sus colaboradores más cercanos.